Albania, nuovo stop delle toghe: i 43 migranti devono tornare in Italia

Ancora una volta, i giudici di Roma non hanno convalidato i trattenimenti di 43 migranti in Albania. Dalla Corte d'Appello non hanno convalidato, sospendendo la convalida, i trattenimenti dei migranti che, martedì scorso erano arrivati nel Cpr di Gjader in Albania, rimettendo gli atti alla Corte UE, in attesa della Sentenza sui Paesi sicuri, prevista per il prossimo 25 febbraio. Con la sospensione della decisione dei giudici, una volta scaduti i termini per la convalida, i migranti provenienti per lo più da Bangladesh ed Egitto, arriveranno in Italia già in serata. Fonti del governo fanno sapere che " C'è grande stupore, perché a nostro avviso non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea ".

L'agenzia LaPresse ha avuto modo di entrare in possesso di uno dei documenti e si legge che " Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi ". Già domani i migranti faranno rientro in Italia. La decisione assunta dalla Corte d'Appello di Roma, che ora ha competenza su questi casi con lo spostamento dei fascicoli dalla sezione immigrazione, ha assunto le stesse decisioni già prese lo scorso 18 ottobre per i primi migranti portati in Albania.

" Sconcerta la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma di sospendere il trattenimento dei migranti trasferiti in Albania, vanificando l'iniziativa del governo Meloni volta a garantire una gestione più efficace dei flussi migratori ", ha dichiarato Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr. " Siamo di fronte all'ennesima riaffermazione, di una parte della magistratura, di volere stabilire quali Paesi siano o meno sicuri, sostituendosi al decisore naturale che è invece il Governo. In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Ue sulla questione dei Paesi sicuri, il governo Meloni proseguirà con determinazione nell'attuazione delle riforme promesse ai cittadini, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli italiani ", ha aggiunto il ministro.

" Continua l'opera di boicottaggio della magistratura italiana alle politiche di sicurezza per contrastare l'immigrazione clandestina. La sfida è politica, temeraria ed appare ostile ai principi fondamentali dell'ordinamento. Ma bisogna andare avanti perché il disegno è troppo politico per essere subito passivamente ", ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, ha sottolineato che " con la sospensione di parte degli immigrati trasferiti in Albania, si assiste a un atteggiamento di resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per garantire la sicurezza e contrastare l'immigrazione irregolare ".

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che sembra andare oltre l'ambito giuridico, assumendo una connotazione politica e ostacolando l'azione del governo Meloni. Il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia - aggiunge - non si lascerà intimidire e proseguirà il percorso

