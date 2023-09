Aveva minacciato di gambizzare il procuratore: anarchico in manette

Sta attualmente scontando una condanna a sette anni e nove mesi di reclusione, a seguito degli assalti incendiari compiuti ai danni di un distributore dell'Eni e della sede di Casa Pound a Firenze. E nelle scorse ore, è stato condannato ad ulteriori nove mesi di carcere dal giudice monocratico del tribunale di Caltanissetta, per aver inviato una lettera di minacce al procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Protagonista della vicenda in questione è Mauro Rossetti Busa, un uomo di 64 anni originario di Lucca e legato a quanto sembra agli ambienti anarchico-insurrezionalisti. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, il 64enne si trova in questo momento recluso in un penitenziario di alta sicurezza. Ed era stato messo sotto inchiesta dal pubblico ministero per alcuni episodi di danneggiamento avvenuti a quanto sembra all'interno della casa circondariale. Accuse che l'anarchico toscano non avrebbe affatto gradito.

E il 14 maggio del 2020, aveva fatto recapitare a Vella una lettera dai toni minacciosi ed intimidatori. "Le mie capacità vanno molto più avanti, cioè se solo volessi posso anche arrivare a gambizzare - avrebbe scritto Rossetti Busa nella missiva - e dove non posso, ho la capacità di associarmi con qualsiasi gruppo antagonista. Quindi, con voi appartenenti di questo Stato o istituzioni non vi riconosco, quindi vi dico subito di mantenere le distanze. Sennò mi porterete di arrecarvi seri problemi e rivendico quanto ho dichiarato". Il giudice ha alla fine optato per una pena superiore di un mese rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa. A Vella, che si è costituito parte civile chiedendo un risarcimento simbolico di un euro, in seguito alle minacce ricevute è stata nuovamente assegnata la tutela che aveva avuto in passato dopo avere ricevuto intimidazioni da ambienti mafiosi.