Il musical "Cats" continua a graffiare

Ci sono diverse buone ragioni per andare a vedere Cats nel nuovo mega teatro-tendone Sistina Chapiteau realizzato nello spazio dello Scalo Farini a Milano.

La prima è la magia di uno spettacolo che ha rivoluzionato la storia del musical, non per nulla visto da oltre 73 milioni di persone in tutto il mondo, che ammalia con musiche, colori, luci, balli, canzoni, travestimenti, coreografie.

La seconda è la voce inconfondibile di Malika Ayane nel ruolo della gatta-glamour malvoluta dalla comunità felina nell’interpretazione dell’intramontabile brano Memory. Il terzo motivo, più prosaico, è osservare l’immenso tendone portato a Milano e montato in via Valtellina, primo viaggio del teatro itinerante progettato e realizzato da Massimo Romeo Piparo che ha voluto dare una casa fissa (anche se ambulante) alla commedia musicale. Una sala con 1.500 posti e un palcoscenico di oltre 300 mq. E, prima di accedervi, un mega parcheggio che rende tutto più agevole. Lo show, un inno d’amore ai gatti, sarà in scena fino al 7 gennaio e ha per protagonisti, oltre a Malika, artisti scelti tra i più affermati performer italiani che si muovono come veri felini in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate.

Dopo il debutto di Cats, il Sistina Chapiteau resterà a Milano fino alla primavera con alcuni dei titoli firmati da Massimo Romeo Piparo, il re dei musical.

Il 18 gennaio arriverà Il marchese del Grillo, la commedia musicale tratta dal film di Mario Monicelli con protagonista Max Giusti. Il 15 febbraio toccherà a Matilda il musical tratto dal libro di Roald Dahl con Luca Ward nel ruolo en travesti della terribile preside Trinciabue. Dal 4 aprile chiuderà la stagione Billy Elliot il musical, la celebre storia del ragazzino che sogna di diventare ballerino con Giulio Scarpati nel ruolo del padre del protagonista e Rossella Brescia in quello della maestra di danza. Poi il Sistina Chapiteau comincerà a viaggiare per tutta Italia.