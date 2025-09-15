Neonati sepolti in giardino, mostrata foto in udienza. Petrolini lascia l'aula

Articolo in aggiornamento

Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso i due figli neonati e seppellito i resti nel giardino della villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo (Parma), ha lasciato l'aula dopo che, durante l'udienza di stamattina, è stata mostrata la foto del secondogenito. La giovane, accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere, è rientrata a casa, dove si trova agli arresti domiciliari da circa un anno.

Petrolini lascia l’aula

Una reazione che, forse, nessuno aveva messo in conto. L’imputata è apparsa visibilmente scossa quando è stata mostrata la foto del corpicino del suo secondogenito, ritrovato il 9 agosto del 2024. Quindi ha chiesto di potersi allontanare dall’aula, permesso che le è stato accordato dal presidente della Corte d’Assise di Parma, dove si celebra il processo.

Dopodiché è rientrata per assistere al conferimento della perizia psichiatrica alle consulenti nominate dai giudici, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli. Poi, come aveva preannunciato il suo difensore, l’avvocato Nicola Tria, Petrolini ha lasciato definitivamente l'udienza, rinunciando a presenziare e rientrando a casa assieme al padre.