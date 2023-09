"Niccolò Ciatti ucciso senza crudeltà". Quella sentenza che sa di beffa

Il giovane toscano Niccolò Ciatti, massacrato di botte in un locale di Lloret de Mar nel 2017, fu ucciso senza crudeltà. È pur vero poi che probabilmente il suo assassino agì per futili motivi, ma si tratta solo di una supposizione che non è possibile dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio. Queste, sulla base di quanto riportato dalla stampa toscana, le motivazioni con cui i giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 23 anni di reclusione per omicidio volontario inflitta in precedenza a Rassoul Bissoultanov. La procura aveva chiesto l'ergastolo, con l'imputato che risulta peraltro latitante da oltre un anno a dispetto del mandato di cattura internazionale pendente sulla sua testa. E proprio su questi ultimi due punti si è focalizzato Luigi Ciatti, il padre della vittima, non nascondendo il proprio disappunto per il verdetto.

Anche perché non sono state riconosciute le aggravanti: l'aggravante della crudeltà è stata ritenuta insussistente dalla Corte perché " la condotta aggressiva dell'imputato, iniziata con un pugno al volto, si è esaurita con il calcio alla tempia che ha cagionato la morte del Ciatti". Si sarebbe quindi trattato di una violenza " non eccedente rispetto alla normalità causale, senza che allo stesso siano state inflitte ulteriori e inutili sofferenze". Alla fine è però caduta anche l'aggravante dei futili motivi, in buona sostanza perché non è stato possibile risalire con certezza alle ragioni alla base del diverbio fra Ciatti e Bissoultanov. " Pur riconoscendo che la successiva condotta tenuta dall'imputato è improntata ad incongrua violenza, ogni supposizione, per quanto verosimile, non è sufficiente ad integrare la contestata aggravante", si legge sempre nelle motivazioni. E resta infine il nodo legato alla latitanza di Bissoultanov. Lo straniero, all'epoca dei fatti ventiquattrenne, fu arrestato sul territorio spagnolo nell'agosto del 2017 e rimesso in libertà dopo poco meno di quattro anni.