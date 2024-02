"Sull'atto di nascita solo la gestante"": la Corte d'Appello corregge il tribunale sulle mamme gay

L'appello della procura di Milano, guidata da Marcello Viola, sui casi di tre coppie omogenitoriali, formate da donne, è stato accolto dalla Corte d'appello del capoluogo lombardo, secondo il quale a essere riconosciuta come madre è solo donna che biologicamente ha generato la nuova vita.

La sezione minori e famiglie del tribunale di Milano, composta dal presidente Fabio Laurenzi e dai consiglieri Alessandra Arceri e Maria Vicidomini, si è espressa in tal modo in merito a tre ricordi che erano stati presentati riguardo la rettificazione delle iscrizioni sul registro dello Stato civile della doppia maternità realizzata all'estero mediante fecondazione assistita. La Corte, come si legge nel verbale, " ha accolto, e per l'effetto ha dichiarato ammissibile il reclamo proposto dalla procura di Milano avverso i decreti del tribunale coi quali si era ritenuto inammissibile " la procedura di rettificazione. Nella sostanza, secondo i giudici di Milano, che ha dichiarato " illegittima l'iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino ", solo una delle donne componenti la coppia può essere iscritta come madre.

Quindi, la donna partoriente ha accesso legittimo al riconoscimento del figlio mentre quella non partoriente, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha la possibilità di accedere alla procedura di azione per casi particolari. Questa è la decisione retroattiva della Corte d'appello, che pertanto rende invalidi gli atti di nascita dei bambini. Di fatto, legalmente solo la donna che ha partorito i bambini, d'ora in poi, verrà considerato genitore. L'altra donna componente la coppia, per avere riconosciuto lo status genitoriale, dovrà avviare le pratiche di adozione previste in casi speciali come questo.