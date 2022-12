Non solo Qatar, spunta il Marocco: tutte le mosse di Panzeri

Non solo l'Europa: secondo gli inquirenti ci sarebbe stato anche il Marocco. Lo scandalo sulla presunta corruzione rischia di allargarsi ancora. L'ex eurodeputato Antonio Panzeri è infatti " sospettato " di essere intervenuto " politicamente " con i membri che lavorano al Parlamento Europeo " a beneficio di Qatar e Marocco, contro pagamento ". Lo si legge in uno degli atti dell'indagine che la procura federale belga ha avviato per " corruzione di funzionari e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione per delinquere ". Nel documento - come giusto che sia - precisa che vige la " presunzione di innocenza "; intanto però gli inquirenti continuano a raccogliere materiale per approfondire il caso.

Secondo i nuovi elementi trapelati, l'ex eurodeputato Pd ora indagato a Bruxelles e in stato di fermo avrebbe avuto contatti poco trasparenti anche con il Marocco. L'accusa aprirebbe dunque nuovi e ulteriori scenari al caso che, tra gli altri, ha coinvolto anche la vice presidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Le carte in mano agli investigatori e trasmessi dalle autorità belghe a quelle italiane, sarebbero state raccolte informazioni anche sulle vacanze della famiglia Panzeri. Stando a quanto emerge, apparentemente l'ex eurodeputato si sarebbe potuto permettere, con la moglie Maria Dolores Colleoni, soggiorni per un costo che arrivava fino a " 100mila euro ".

Colleoni, riferiscono gli inquirenti belgi, avrebbe infatti detto al marito " che non poteva permettersi di spendere 100mila euro per le vacanze come l'anno scorso e che pensava che l'attuale proposta, 9mila euro a persona solo per l'alloggio, era troppo costosa ". La donna, assieme alla figlia dell'ex sindacalista della Camera del Lavoro di Milano, risultano anch'esse tra gli indagati. " Sapevano dei doni ", sostengono gli inquirenti.