Omicidio Tramontano, Impagnatiello torna in aula: "Non sono pazzo, anche se ho sperato di esserlo"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Io e Giulia avevamo un progetto di vita definitivo in Spagna, in particolare alle Canarie, la mia unica importante ragione per non spostarmi da Milano era mio figlio (il bambino avuto da una precedente relazione, ndr)". Lo ha detto Alessandro Impagnatiello, reo confesso omicida di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, lo scorso maggio a Senago, nel milanese. Ed è con queste parole che il barista 30enne per la prima volta si commuove. "Avevamo posticipato il progetto di trasferirci in Spagna di altri cinque anni. Il bambino in arrivo sarebbe stato ancora piccolo, l’altro invece avrebbe raggiunto un’età, 12 o 13 anni, in cui avrebbe iniziato un primo distacco dai genitori". Ecco perché, spiega l'imputato, "io e Giulia andammo a Ibiza, quando lei era incinta, per vedere l’aria, le persone, il cibo e ipotizzare come potesse essere un giorno vivere davvero lì. In quella vacanza passammo dei giorni in relax totale tra mare e tramonti. È stato tutto perfetto".

All'inizio del suo interrogatorio in aula davanti alla corte d'Assise di Milano, Impagnatiello, tornando a rispondere alle domande delle avvocate che lo assistono, Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, ha detto: "Non penso di essere pazzo, ho sperato di esserlo negli scorsi mesi per dare una risposta ma non penso di esserlo". La scorsa udienza è stata depositata agli atti una consulenza psichiatrica difensiva le cui conclusioni hanno stabilito che l'imputato sarebbe un narcisista patologico e oggi, a questo proposito, dovrebbero essere sentiti i consulenti che l'hanno firmata.

"Cara Giulia, non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria.