"Le botte e la violenza del bengalese ma ora vivo". La poliziotta sopravvissuta allo stupro

Una storia esemplare, che forse può aiutare le altre donne vittime di violenza. È quella di Alessandra Accardo, agente di polizia aggredita, picchiata e stuprata la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, dopo che aveva finito il turno e stava per salire sulla sua auto parcheggiata al porto di Napoli. Il responsabile, un immigrato bengalese, è già stato condannato in primo grado e adesso si trova in carcere.

Le violenze e lo stupro

In quella notte terribile, la poliziotta ha incontrato la " furia ", non solo la violenza che lo stupro comporta. “ Io non sentivo dolore. Lui aveva trovato una pietra per terra e con quella mi ha colpita forte non so quante volte. Mi ha staccato un’unghia a forza di sassate contro le mani. Mi ha colpito in testa. Mi ha dato un morso sulla guancia. Mi sbatteva la testa per terra e mi tirava i capelli così forte che ne ho persi ciocche intere ”, ha raccontato la Accardo al Corriere della Sera. Un'intervista, quella raccolta dalla giornalista Giusi Fasano, che mette i brividi a leggerla perché fa rivivere tutti i momenti dell'orrore e delle violenze subite dalla Accardo.

In quei momenti di estrema violenza, vissuti un anno fa al porto di Napoli, la poliziotta aveva consapevolezza di tutti i danni che la violenza del bengalese stava comportando al suo corpo. Ma non riusciva comunque a reagire. " Sanguinavo dal volto, da un orecchio, dalle ginocchia lacerate perché mi ha trascinata dietro un gabbiotto" , ha raccontato nell'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. "Ma io - ha poi continuato - volevo sopravvivere e, giuro, non sentivo niente. Nessun dolore. Pensavo soltanto a come respirare perché mi stava strangolando" .

L'aiuto di un camionista

Alla consapevolezza è seguita l'incredulità, perché la violenza che stava subendo le è parsa essere non semplicemente funzionale allo stupro: " A un certo punto ho visto tutto nero, stavo soffocando. Nei pochi istanti che ha allentato la presa gli ho detto con un filo di voce: se mi vuoi violentare perché mi stai ammazzando? ". Ma il bengalese che le era addosso si comportava come una furia. Anzi, era una furia. "Non gli importava niente di me" , ci ha tenuto a precisare Alessandra.

La notte della violenza, però, è stata per Accardo anche la notte in cui nonostante l'orrore ha incontrato umanità: l'umanità di un camionista che l'ha soccorsa. La poliziotta infatti, dopo aver urlato, si è rialzata e, pistola d'ordinanza alla mano, ha bussato al finestrino di un lavoratore della strada che non poteva credere ai suoi occhi. " Ha bussato al finestrino e impugnava l'arma. Io dormivo... ", ha raccontato successivamente l'uomo in una intervsita rilasciata al Corriere del Mezzogiorno nei giorni successivi alla violenza sessuale subita a Napoli. "Ho pensato quasi che volesse rapinarmi. Poi - ha continuato nel racconto - ho capito che chiedeva aiuto indicandomi un uomo che scappava mi ha detto che l'aveva violentata e che stava per ucciderla" . E così è subito intervenuto a soccorrerla.

La forza di andare avanti

Ora la Accardo ha fatto del coraggio la sua caratteristica più evidente. Ma quella notte la paura era presente, e non solo per se stessa: " Ero convinta che sarei morta lì e allora ho pensato a mia madre e a mio padre, pensavo che non meritavano di trovarmi così - ha raccontato l'agente nell'intervista al Corriere della Sera - ho provato un dispiacere così profondo davanti a quel pensiero... nessun genitore merita di trovare la propria figlia in quelle condizioni ". La poliziotta ha spiegato che il suo aggressore era appostato a vari metri di distanza: l’ha visto correre e all’inizio non ha percepito il pericolo, pensando fosse un collega: “ Ricordo il suo gesto: si è messo l’indice davanti alla bocca e mi ha detto ‘zitta'. E poi tutto il resto... Lo hanno catturato i colleghi poche ore dopo. Un bengalese ”. L'aggressore è stato condannato in primo grado per violenza sessuale e tentato omicidio: la pena comminata è quattordici anni di reclusione.

E intanto Accardo, nonostante le cicatrici, nonostante aver provato per giorni la sgradevole sensazione di sentire ancora addosso sporco, rametti e “ la puzza di lui ”, continua a illustrare la sua storia, affinché possa essere d’aiuto alle altre sopravvissute alla violenza e agli stupri, per incoraggiare le altre persone. Il suo desiderio è che altre donne possano riuscire a identificarsi, a trovare la forza di sopravvivere come ha fatto lei. Accardo continua ad arrabbiarsi per le notizie sui femminicidi, perché anche la violenza subita da altre la avverte come " amplificata ".

La commozione dei colleghi

La sua vicenda continua a suscitare commozione e riprovazione per la violenza subita - un esempio sono i colleghi del Siulp, il sindacato di polizia, ma anche il giudice e gli altri presenti al processo, tutti sul punto di piangere - ma la sua forza è encomiabile. Già all'indomani della violenza si erano levate le voci del questore, della presidenza dell'autorità portuale e degli stessi sindacati di polizia. " Siamo giunti a un punto di non ritorno, le parole non bastano più. C'è bisogno di un piano strategico e sinergico tra tutte le istituzioni per debellare questo fenomeno criminale ", aveva infatti dichiarato a ottobre 2022 il segretario generale Silp Cgil Napoli Angelo Esposito.