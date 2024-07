Prima notte in cella per Bozzoli. L'errore "di leggerezza" che lo ha incastrato

Ascolta ora 00:00 00:00

" Vi prego, fatemi vedere mio figlio ". Sarebbero state queste le prime parole di Giacomo Bozzoli quando, ieri pomeriggio, i carabinieri lo hanno arrestato dopo undici giorni di latitanza. Il 39enne, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, ucciso e gettato in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno (Val Trompia), la sera dell'8 ottobre 2015, si era nascosto nella sua villa di Soiano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. A seguito della cattura, Bozzoli è stato condotto nel carcere di Mombello, dove ha trascorso la sua prima notte in carcere. Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti inquirenti, il detenuto sarebbe sorvegliato a vista dagli agenti penitenziari. Una scelta dettata dal timore che possa commettere atti autolesionistici. Nelle prossime ore sarà sentito dal magistrato, al quale dovrebbe riferire i dettagli della fuga e del successivo rientro in Italia.

L'errore "di leggerezza" che ha determinato la cattura

Il 39enne è stato stanato attorno alle 17.45 di giovedì 11 luglio. Era raggomitolato nel cassettone del letto matrimoniale, con tanto di baffi e barba incolta. Con sé aveva anche un borsello contente circa 50mila euro. Gli investigatori lo avrebbero rintracciato all'alba di ieri mattina poi, però, hanno atteso il momento opporturno per fare irruzione nella lussuosa abitazione sul lago, dove si era trincerato.

Ha commesso un errore di leggerezza

", rivelano fonti investigative al Corriere della Sera, senza fornire ulteriori dettagli in merito alla cattura. Qualcuno parla di una "conversazione sospetta" che sarebbe stata intercettata dai carabinieri. Il condizionale è d'obbligo, visto che al momento non ci sono conferme ufficiali.