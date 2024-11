Omicidio Cecchettin, ultima udienza per Turetta. Le obiezioni a premeditazione, stalking e crudeltà

Ascolta ora 00:00 00:00

È il giorno della difesa per Filippo Turetta, dopo che ieri il pm nella sua requisitoria ha chiesto per il 22enne la pena dell’ergastolo: l’imputato, presente in aula, ha confessato l’omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l’11 novembre 2023. Per lui le possibili aggravanti, tutte argomentate ieri dal pubblico ministero, sono premeditazione, crudeltà e stalking.

“ È un compito non facile difendere una persona rea confessa di un omicidio efferato - ha esordito nella sua arringa il legale Giovanni Caruso, che con Monica Cornaviero difende l’imputato -. Di fronte a vicende come quelle di Filippo Turetta il meccanismo più immediato è il ‘crucifige’ (crocifiggi in latino, ndr)”. Caruso ha invocato il principio della legalità, rivolgendosi alla corte d’assise di Venezia: “ Voi non dovete emettere una sentenza giusta ma secondo la legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicare Turetta con una mano legata dietro alla schiena che non corrisponde alla legge del taglione. Questa è la civiltà del diritto alla quale contribuirete ancorché avreste da applicare la pena massima prevista dall’ordinamento ”.

Poi Caruso passa a rispondere, in un certo senso, alla requisitoria di Andrea Petroni: il pm aveva sostenuto ieri che l’ergastolo non significa necessariamente che non ci sarà riabilitazione. “ L'ergastolo è il tributo che lo Stato di diritto paga alla pena punitiva, a chi ritiene che Turetta debba essere messo in carcere e vada buttata via la chiave. Questa è l'ipocrisia dell'ergastolo, no all'esposizione alla gogna mediatica dell'imputato, questa è inciviltà giuridica. Damnatio memoriae ”, ha aggiunto Caruso. La “ damnatio memoriae ”, nella Roma imperiale, era il modo con cui si cancellava un personaggio dalla storia: l’opinione pubblica si è schierata con grande empatia nei confronti della vittima di femminicidio Giulia Cecchettin, forse per la sua giovane età, per il suo talento brillante negli studi, o forse perché per giorni si è sperato fosse finita diversamente.

La premeditazione

Secondo Caruso a Turetta non dovrebbe essere attribuita la premeditazione nell’omicidio, che era stata spiegata dal pm nella corrispondenza tra la “lista dell’orrore” stilata il 7 novembre (con numerose modifiche e alla fine l’eliminazione) e la sua messa in pratica. “ Quello di Filippo Turetta non è un caso di scuola di premeditazione come detto dal pm - ha aggiunto Caruso -. Non c'è stata premeditazione dal punto di vista ‘ideologico’. Se c'è una personificazione dell'insicurezza, dell'indecisione e della mancanza di personalità quello è Turetta ”.

L’avvocato cerca di ridimensionare la lista compilata dal suo assistito: “ Non è premeditazione: è la dimostrazione esattamente contraria che la premeditazione non vi è stata. ‘Calzino umido in bocca, togliere le scarpe, legare caviglie sotto e sopra ginocchia, bloccare portiere dell’auto'. Sono elenchi di chi vuole uccidere? Chiudere le portiere perché non scappi, dopo averla uccisa? Devo mettere un calzino in bocca? Il pm dice che voleva sequestrarla e poi ucciderla, facendo un salto storico, affermando che quell'elenco è dimostrativo della premeditazione, le leviamo le scarpe perché fugge? Il cadavere? ”.

Si è sempre pensato che la difesa di Turetta avrebbe puntato alla preordinazione, ovvero

La preordinazione non è sufficiente per la premeditazione perché la preordinazione è compatibile con il dolo di proposito

all’esecuzione del delitto, in opposizione alla premeditazione. “”, ha chiosato Caruso.