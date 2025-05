Omicidio ex narcos: 21 anni in appello all’uomo che fece da palo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dall’ergastolo a 21 anni di carcere. È stata ridotta in appello la condanna per Benedetto Marino, il 45enne di Inveruno a processo per l'omicidio di Paolo "Dum Dum" Salvaggio, il 60enne vicino al clan Barbaro Papalia ammazzato la mattina dell'11 ottobre 2021 a Buccinasco mentre pedalava in sella alla sua bici. La corte d’assise d’appello non ha concesso le generiche all’imputato, difeso dall’avvocato Davide Montani, ma ha escluso l’aggravante della premeditazione. Stando all’inchiesta dei pm Gianluca Prisco e Sara Ombra, e dei carabinieri di Milano, l'imputato avrebbe garantito una "celere e sicura via di fuga" in auto a uno dei due killer che avevano sparato tre colpi di pistola contro Salvaggio, che fu sorpreso nell'unica ora in cui poteva uscire di casa.

Marino sarebbe l'uomo che si vede alla guida di una Peugeot 3008 su cui sale uno dei due killer poco dopo aver fatto fuoco contro la vittima. Nel suo interrogatorio, il 45enne aveva però negato qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio. “Non conosco il suo vero nome, il nostro rapporto era legato solo all’acquisto di droga: mi ha chiesto un passaggio in auto e gliel’ho dato, non vedevo l’ora di prendere la mia roba e andarmene", le sue parole in aula.

Più volte ha riferito di trovarsi nei

pressi della zona boschiva di via San Giusto a Milano esclusivamente per acquistare della droga e che il soggetto che si vede salire sull'auto è certamente lo spacciatore dal quale, alcune volte, era solito rifornirsi. "