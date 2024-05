Un anno fa l'omicidio di Giulia Tramontano: oggi al processo parla Alessandro Impagnatiello

Un anno fa Giulia Tramontano, che aspettava un bambino e che era al suo settimo mese di gravidanza, veniva uccisa nell'appartamento in cui viveva insieme al compagno Alessandro Impagnatiello. E oggi, nell'anniversario dal delitto, parlerà in aula, interrogato, il barista 30enne che l'ha accoltellata a morte con 37 fendenti per poi tentare di bruciare il corpo e nasconderlo fino a quando non è stato ritrovato, nella notte tra il 30 maggio e l'1 giugno del 2023. All'inizio dell'udienza ha preso la parola Giulio Buttarelli, della squadra omicidi del comando provinciale di Milano, che ha condotto l'inchiesta sul delitto coordinata dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Maria Letizia Mannella. Dalle ricerche sul telefono e dall'incrocio dei dati con l'analisi delle telecamere, è emerso che Impagnatiello, dopo avere ucciso Giulia Tramontano si è recato sotto casa dell'altra ragazza con cui aveva una relazione. E lì si è messo a fare varie ricerche, tra cui i risultati della partita Atalanta-Inter che si era giocata quella sera.

Buttarelli ha parlato delle ricerche web di Impagnatiello. "Il 9 dicembre in chat Giulia si lamenta con la mamma che l'acqua che aveva comprato aveva un forte odore di ammoniaca. Di questo rende partecipe anche la suocera, la madre di Impagnatiello". L'investigatore ha poi spiegato che nel cellulare del barista sono state ritrovate delle chat cancellate, in cui non c'è la frase completa (appunto perché è stata cancellata) compare la parola "ammoniaca". Tra le ricerche "cloroformio fazzoletto", "cloroformio addormentare", "cloroformio sapore". E anche ricerche non datate, perché più risalenti, come "veleno per topi incinta", "veleno per topi gravidanza", "ammoniaca feto", "avvelenamento feto" e la frase "quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona".

Sui social il messaggio della sorella di Giulia, Chiara Tramontano, che ha ripostato una poesia di Eugenio Montale da lei pubblicata nel 2015 e oggi accompagnata dal messaggio: "Tutto ciò che é seguito e seguirà é lo splendido inganno della vita: Vivi, seppur morti dentro ( In piedi, seppur piegati in due). Liberi, seppur intrappolati dal dolore. Vicini, seppur distanti per sempre. Insieme, ma eternamente soli. É così che immagino la mia esistenza da quel giorno: antitesi di tutto e percezione del nulla, perché tutto quel che chiamo vita é scandito dal ricordo della the morte. Ho racchiuso tutta la mia vita in quel nodo e riallaccio tuttii giorni i fili che lo compongono per renderlo più forte.

M'immagino che anche tu stia tirando quel filo, che lo stia stringendo da qualche parte, dove ho smesso di vederti, ma continuo a sentirti". E infine, scrive Chiara, nel messaggio che oggi accompagna la poesia: "Stringi, tira, accorcia i fili Giulia, che questo è il nodo che mi salva e mi uccide tutti i giorni".