Pedofilia, maxi operazione a Milano contro gli abusi on demand via chat

Maxi operazione per la pedopornografia on line a Milano. Sono sei persone indagate, di cui due arrestate, nell'ambito di una complessa indagine della polizia di Stato, della procura di Milano e del centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia, per violenza sessuale "a distanza" a danni di minori, fenomeno noto come "live distant child abuse". I due arrestati sono due uomini di 47 anni e 31 anni, residenti rispettivamente nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico.

Anche a carico degli altri indagati, di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà

sottoposto ad analisi per ricostruire i

fatti di indagine, per appurare il coinvolgimento di ulteriori soggetti e l’identificazione dei minori coinvolti, con la collaborazione delle agenzie internazionali.

Articolo in aggiornamento