"Mi dissero che gli ospiti cattolici volevano incontrarmi" il prete sul protocollo col Cpr mai siglato

Don Stefano Venturini è l'ex parroco della comunità pastorale delle parrocchie di San Martino in Lambrate e Santissima Nome di Maria a Milano la cui firma è stata apposta, a sua insaputa, su un protocollo d'intesa fasullo con La Martinina srl, la società salernitana che aveva in gestione l'appalto di via Corelli e che è al centro di una inchiesta milanese sui servizi "fanstasma" mai erogati: dai servizi di mediazione culturale, al presidio sanitario, alle prestazioni sanitarie specialistiche. Anche le camere erano "sporche" e il cibo "avariato". Mancavano anche medicinali, i servizi di pulizia, le visite di idoneità alla vita in comunità ristretta. Oltre al protocollo di intesa con la comunità pastorale, erano falsi o contraffatti altri contratti e protocolli: dalle convenzioni con il centro islamico italiano, a quelli con onlus e supermercati.

Don Venturini, com'è andata?

"Mi ha contattato una donna, alcuni mesi fa, in quanto le mie parrocchie erano quelle di riferimento per il centro di via Corelli. Mi ha detto che c'erano un po' di ospiti ispanici, di fede cattolica, che volevano incontrare un prete. Così ho accettato".

Quando è entrato nel Cpr cosa è successo?

"Guardi al massimo sono rimasto per una ventina di minuti. Non c'era nessun ospite cattolico, ma si sono presentati in una decina di migranti, tutti musulmani".

E l'incontro è avvenuto lo stesso?

"Ma sa, io non respingo nessuno, se mi vogliono parlare ci sono. Poi sa, in quei posti, l'ingresso di una persona nuova che spezza la routine è sempre benvenuto".

Venendo al protocollo, non l'ha mai siglato.

"No quando sono rientrato in parrocchia dopo l'incontro al Cpr, ho avvisato l'ufficio stranieri della Curia, che mi ha detto che ci avrebbero pensato loro contattando preti che parlano le lingue in modo da potere comunicare con gli ospiti: lo spagnolo, l'arabo, il francese...".

Poi non ha più saputo nulla?

"No, assolutamente. Per altro poco tempo dopo ho lasciato l'incarico di parroco di quella comunità parrocchiale. Quindi mi sono disinteressato completamente".