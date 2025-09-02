Processo a Ciro Grillo, si torna in aula. Cosa può succedere

- Articolo in aggiornamento -

Arriva alle battute finali il processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi - Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia - nei confronti di Silvia (nome di fantasia), una studentessa italo-norvegese, e di un'amica di quest'ultima, Roberta. Dopo la pausa estiva, oggi si torna in aula per la repliche del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, degli avvocati del pool difensivo e delle parti civili. La procura ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere con le attenuanti generiche per tutti e quattro gli imputati. " Parliamo di sei ragazzi che allora avevano 19 anni. Due ragazze che hanno subito quel che hanno subito, quattro ragazzi che vivono comunque una situazione drammatica ", aveva precisato il pm al termine della lunga requisitoria. La sentenza potrebbe arrivare domani sera.

L'accusa nei confronti di Grillo jr e gli amici

La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata la notte tra il 16 e il 17 luglio nella residenza estiva della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Silvia e l’amica Roberta avevano conosciuto Ciro Grillo e gli amici genovesi in un noto locale dell'isola. Al termine della serata, durante la quale erano stati consumati alcuni drink, le due studentesse avevano seguito la comitiva di ragazzi nell'appartamento di Grillo jr. Su quanto accaduto nelle ore successive, ci sono versioni divergenti. Silvia ha raccontato di essere stata costretta a bere e abusata più di una volta, mentre l'amica Roberta sarebbe stata fotografata in pose osé, senza il suo consenso, mentre dormiva sul divano. I quattro imputati sostengono, invece, che i rapporti intimi con la studentessa italo-norvegese siano stati consensuali e negano ogni addebito.

Udienze a porte chiuse

Il processo si è aperto tre anni fa, con la prima udienza tecnica risalente al marzo del 2022. Agli atti dell'inchiesta, coordinata dalla procura di Tempio Pausania, sono finiti i video relativi al presunto stupro e le chat che gli imputati si scambiarono nei giorni successivi. Le udienze si sono svolte a porte chiuse, ad eccezione delle ultime. Decisiva è stata la testimonianza di Silvia, la quale ha fornito una versione molto dettagliata di quanto sarebbe accaduto, e dell'amica Roberta. A luglio di quest'anno, Ciro Grillo ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo con fermezza la propria innocenza. Nel corso del lungo dibattimento non sono mancate polemiche, colpi di scena e imprevisti. " Questo processo resterà nella storia giudiziaria per le 1.675 domande poste alla mia assistita durante il suo esame ", aveva detto l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la studentessa assieme al collega Dario Romano.

Siamo convinti che nessuno dei ragazzi usò mezzi violenti o coartò la volontà di alcuno

", avevano dichiarato gli avvocati del pool difensivo in replica alle richieste di condanna, chiedendo l'assoluzione per i rispettivi assistiti.