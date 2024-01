Via al processo per Giulia Tramontano. Il killer piange in aula

Piange Alessandro Impagnatiello, al suo arrivo nell'aula della corte d'Assise di Milano dove questa mattina si è aperto il processo per l'omicidio della ex compagna, Giulia Tramontano, 29enne incinta al settimo mese di gravidanza. Barba e baffi lunghi, con scarpe da ginnastica, appare molto provato rispetto all'ultima volta in cui è stato visto pubblicamente dai giornalisti, poche ore prima di essere arrestato per l'omicidio della fidanzata, lo scorso maggio a Senago, nel milanese. L'aula è stracolma di giornalisti e curiosi, e anche i cronisti più "navigati" raccontano che in tanti anni a Milano non si vedeva un processo così partecipato.

In aula c'è anche la famiglia Tramontano, con il padre Franco e la sorella di Giulia, Chiara Tramontano. La prima corte d'Assise, presidente Antonella Bertoja e a latere Sofia Fioretta, grazie anche all'intervento del presidente del Tribunale Fabio Roia, ha pertanto detto di sì alla presenza delle telecamere in aula e ha deciso di spostare il processo in un'aula più grande, proprio per ragioni di spazio vista la grande presenza in aula.

Prima dell'inizio dell'udienza, i familiari della vittima, auspicano - tramite il loro avvocato Giovanni Cacciapuoti - che la condotta "sia sanzionata come merita" e cioè con la condanna all'ergastolo. "Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno, finché non avremo giustizia", le parole all'agenzia LaPresse di Franco Tramontano, padre di Giulia, in arrivo a Milano insieme alla famiglia per l'inizio del processo ad Alessandro Impagnatiello "La nostra forza sono Giulia e Thiago. Loro ci daranno la forza, sempre e per sempre", ha detto anche.

La corte si è ora riunita per decidere sulle costituzioni di parte civile: oltre ai familiari, tra le altre che hanno chiesto di essere ammesse, il comune di Senago assistito dall'avvocato Antonio Ingroia e l'associazione Penelope. Per queste ultime due parti, la difesa di Impagnatiello, con le avvocate Samantha Barbaglia e Giulia Gerardini, si sono opposte spiegando che "le ragioni che sostengono la costituzione di parte civile devono essere dettagliate". Nel caso del comune di Senago, la difesa del barman trentenne ha sottolineato la presenza di "riferimenti troppo generici al danno di immagine". La corte si è ritirata e a breve deciderà.