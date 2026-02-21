“Qualche litro di combustibile, qualche complice e studio”. Gli anarchici rivendicano l’attentato di Roma

È arrivata la rivendicazione dell’attentato ferroviario di Roma del 13 febbraio. La matrice è, come sospettato dagli investigatori, anarchica: anche in questo caso è arrivata attraverso uno dei canali dell’area dove gli antagonisti sostengono che “in diversi punti e snodi ferroviari abbiamo incendiato e danneggiato i cavi lungo i binari provocando di fatto il blocco di diverse linee dell’alta velocità” . Queste azioni, aggiungono, “sono il nostro contributo al caloroso benvenuto e augurio a questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali”.

In un altro passaggio spiegano: “Abbiamo partecipato ai blocchi massivi delle strade e i porti durante i mesi di mobilitazione per la Palestina, abbiamo invaso le stazioni e attaccato la polizia quando è stato possibile. Ma oggi abbiamo scelto di agire protetti dalla luce della luna, in un piccolo gruppo riunito dall’affinità e dalla voglia di essere conseguenti agli slogan urlati nei mesi scorsi: blocchiamo tutto”. Il potere, dicono, “si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti vorremmo fare lo stesso”. Definiscono l’infrastruttura ferroviaria come “un nodo principale della mobilità di forze e materiali bellici”, quindi “attaccare Rfi quindi è un atto concreto di antimilitarismo e un gesto di solidarietà a tutti coloro che subiscono oggi l’atrocità della guerra e del colonialismo”.

E le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, aggiungono nella rivendicazione, “non fanno eccezione”. Quest’azione, sostengono gli anarchici, “esprime la nostra rabbia per la presenza ai Giochi di agenti dell’Ice, le squadracce anti-immigrati ormai tristemente note per omicidi, rastrellamenti, abusi e violenze perpetrate contro gli indesiderabili e gli oppositori interni negli Stati Uniti, il che ci ricorda che ogni polizia e ogni raggruppamento fascista è lì per essere utilizzato contro la propria popolazione”.

Per “agire contro il mondo dello sfruttamento, dell’oppressione e della devastazione”, dicono, servono “pochi ingredienti” di cui fanno un elenco: “Un po’ diin uguale misura, qualche complice,… E tutto è possibile! Buona fortuna!”.