"Qui comando io". E lo straniero picchia e violenta la compagna

Era finito a processo per violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex-compagna. L'avrebbe vessata per anni, picchiandola, minacciandola di morte e costringendola a rapporti sessuali contro la sua volontà. E nelle scorse ore, il tribunale di Pistoia lo ha condannato a sette anni di reclusione. Protagonista della brutta vicenda che arriva dalla Toscana è un uomo originario della Romania, che all'epoca dei fatti viveva con l'allora compagna in una realtà comunale dell'hinterland pistoiese. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, è stata proprio la vittima a far emergere tutto, denunciando il compagno nel luglio del 2020. La situazione si era fatta per lei insostenibile soprattutto nell'ultimo periodo, a causa della gelosia che lo straniero provava nei confronti del datore di lavoro della compagna.

Gli abusi e le violenze

Ma i primi episodi contestatigli risalgono ai mesi precedenti, in quanto secondo gli inquirenti l'uomo aveva instaurato un vero e proprio clima di terrore fra le mura domestiche: non c’era giorno in cui lui non la umiliasse, accusandola di essere una cattiva madre e moglie e ricordandole chi fosse davvero a comandare in casa. Per dimostrarlo, a volte lo straniero staccava il gas impedendole di cucinare per sè. Spesso e volentieri però, non esitava a prenderla a calci e pugni, al termine di discussioni per futili motivi degenerate in vere e proprie aggressioni. Il tutto, davanti agli occhi del figlio, il quale era suo malgrado costretto ad assistere alle violenze. In altri casi la donna è stata costretta a consumare un rapporto sessuale, mentre in altri ancora avrebbe tentato di strozzarla. In un’altra occasione le avrebbe sferrato un pugno alla nuca e l’avrebbe schiaffeggiata, mandandola all’ospedale.

Le minacce di morte e la condanna