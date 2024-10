"Qui non è Hollywood". Via Avetrana dal titolo e la serie sul caso Scazzi arriva su Disney+

Lorenzo Pesce via Ufficio stampa Disney+ Italia

L’attesa è finita. Per tutti quelli che attendevano la serie sul delitto di Avetrana, “Qui non è Hollywood” - questo il nuovo titolo - sarà disponibile da domani 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. L’opera era stata al centro di un braccio di ferro legale tra il Comune di Avetrana e la produzione, per cui il municipio della cittadina pugliese aveva presentato un ricorso e l’udienza è stata fissata al 5 novembre prossimo.

Da Groenlandia e Disney+ fanno sapere che “ in ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza […] il titolo della serie sarà ora ‘Qui non è Hollywood’ ”. Quindi sostanzialmente il nome della cittadina è stato eliminato dalla denominazione della serie.

Nel ricorso presentato nei giorni scorsi dal legale del sindaco Antonio Iazzi si leggeva: “ Risulta indispensabile visionarla in anteprima, al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà ”.

Ma ora il nome non c’è più nel titolo e l’ambientazione quindi è uno sfondo, com’è stata Potenza in “Per Elisa” (serie true crime sull’omicidio di Elisa Claps) oppure Roma per “Romanzo criminale” (serie fictional ispirata alla realtà della Banda della Magliana), o ancora Brembate di Sopra per il film “Yara” (sull’omicidio di Yara Gambirasio).

L’uscita di “Qui non è Hollywood” era inizialmente prevista per il 25 ottobre, per poi essere rinviata. Come accennato, parla dell'omicidio, e del caso giudiziario che ne è scaturito, dell’adolescente Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana ad agosto 2010. Per l'uccisione della giovane sono state condannate all’ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano in concorso: le donne sono attualmente in attesa di una pronuncia della Corte europea per i Diritti dell’uomo. Condannato per occultamento di cadavere lo zio Michele Misseri, libero dallo scorso febbraio dopo aver terminato di scontare la sua pena.

“Qui non è Hollywood”, prodotta dalla Groenlandia di Matteo Rovere, è diretta da Pippo Mezzapesa e co-sceneggiata dallo stesso regista con Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni - gli ultimi due autori del libro “Sarah - La ragazza di Avetrana” a cui la serie è ispirata anche nella struttura narrativa.

Gli interpreti sono Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano (la mamma di Sarah), Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi.