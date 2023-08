"La ricerca della verità è un dovere". È ancora giallo sulla morte di David Rossi

La morte di David Rossi continua a essere un mistero irrisolto della cronaca italiana. Antonella Tognazzi, moglie del capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, non ha mai smesso di chiedere giustizia per il marito. Matteo Renzi si batte da sempre affinché venga istituita una commissione di inchiesta parlamentare per fare luce su una morte violenta che non ha ancora trovato giustizia.

" Ringrazio il senatore Matteo Renzi per avere chiesto pubblicamente di accelerare i tempi di costituzione della Commissione di inchiesta su David e per avere spiegato quanto la ricerca della verità sia un dovere cui la Camera dei deputati non può e non deve sottrarsi ", ha dichiarato la signora Tognazzi sui social, dove cerca di tenere viva la memoria per non spegnere mai i riflettori sulla morte di David Rossi allo scopo di arrivare a una verità. Tognazzi sottolinea che " da donna che vuole continuare a credere nelle Istituzioni, sono certa che questa richiesta è talmente condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento che nessuna di questa avrà difficoltà a dichiararlo pubblicamente e ad essere consequenziale ". Quindi, conclude rivolgendosi a Lorenzo Fontana, presidente della Camera, dicendosi certa che " saprà risolvere l’impasse in cui la Commissione è finita ". Matteo Renzi, dal canto suo, ha ringraziato Antonella Tognazzi: " Un abbraccio ad Antonella e Carolina (figlia di Antonella, ndr), che non hanno mai smesso di combattere per la verità ".

Tutto inizia il 6 marzo 2013, quando David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Muore poco dopo per le conseguenze dell'urto sul selciato. Dal quel momento comincia il giallo di una morte inspiegabile per molti, che per alcuni mette le sue radici del caso Antonveneta. Nei giorni precedenti, il 19 febbraio dello stesso anno, la guardia di finanza di Siena aveva eseguito alcune perquisizioni nella sede del Monte dei Paschi di Siena in ragione delle indagini condotte per l'acquisizione di banca Antonveneta. Tra gli uffici perquisiti ci fu anche quello di David Rossi, che non è però mai risultato indagato.

Sono tanti i dubbi e i punti oscuri di questo caso ed è per questo motivo che Matteo Renzi spinge per l'istituzione della commissione d'inchiesta, ufficialmente istituita l'11 marzo 2021 con il compito di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause, i motivi ed eventuali responsabilità di terze parti. La commissione è presieduta dal deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Tra gli altri membri esperti della Commissione si annovera anche Carlo Nordio, ora ministro della Giustizia, ai tempi giudice.