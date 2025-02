Lo Voi, avviata l'inchiesta sull'esposto del Dis per rivelazione di segreto

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso ufficiale: la Procura di Perugia ha iscritto a fascicolo l'esposto presentato dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza) sulla vicenda relativa alla fuga di notizie sul caso del capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, nei confronti del quale sarebbero state effettuate tre interrogazioni alla banca dati "Punto Fisco" da alcuni agenti dell'Aisi. La Procura della Repubblica di Perugia è competente a indagare sulle ipotesi di reato che riguardano i magistrati in servizio a Roma. Secondo il Dis, l'ufficio giudiziario guidato Francesco da Lo Voi avrebbe violato la legge diffondendo un documento riservato sulla vicenda.

Nel comunicato con il quale annuncia l'iscrizione dell'esposto depositato dal Dis, la procura di Perugia fa ipotizzare che il fascicolo sia con ogni probabilità a carico di ignoti. In particolare per il richiamo al rigoroso rispetto dei criteri indicati dall'articolo 335 del codice di procedura penale, " come modificato con la cosiddetta riforma Cartabia, e dalla direttiva dell'ufficio in materia " della Procura di Perugia. Si tratta di un'ipotesi, comunque, in quanto la Procura di Perugia ha specificato che " non può essere riferito il contenuto dell'iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto ".

Nel documento allegato al Progetto organizzativo dell'Ufficio pubblicato sul sito dell'ufficio giudiziario del capoluogo umbro si specifica che per quanto riguarda i criteri di scelta dei modelli, per l'iscrizione di un procedimento " l'elemento discrettivo principale è costituito dall'individuazione o meno, nel caso concreto, di una notizia di reato, potendosi iscrivere a 21 e 44 solo atti che la contengono ". Nello stesso testo la Procura si sofferma sulle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia e sulla scelta di operare una sorta di filtro preliminare alla iscrizione. Un filtro consistente " nella effettuazione di attività di verifica e della consistenza indiziaria - prosegue il testo - previa rubricazione del fascicolo a modello 44 o 45, virando indiscutibilmente per la seconda delle due opzioni ".

Il caso apre un altro incandescente fronte nel complicato rapporto tra magistratura e governo a seguito della liberazione e il rimpatrio del generale libico Almasri. È stato lo stesso Lo Voi, infatti, a comunicare, trasferendo la pratica al tribunale dei ministri, l’avvio delle indagini nei confronti di Meloni, del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la responsabilità politica del Dis, e dei ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno, Matteo Piantedosi.

E sempre ieri il Csm è stato sollecitato dal togato indipendente Andrea Mirenda ad aprire una pratica a tutela del procuratore capo di Roma per via delle polemiche scatenato dalle dichiarazioni della presidente del Consiglio.