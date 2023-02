Saman Abbas, al via al processo. I cartelli fuori dal tribunale: "Giustizia"

Comincia oggi in Corte d'assise a Reggio Emilia il processo per omicidio e occultamento di cadavere a carico dei cinque familiari di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. All'esterno del tribunale, già da questa mattina all'alba, sono stati esposti striscioni e cartelli: " Saman nel cuore e nelle lotte ", si legge in quello dell'associazione "Non una di meno". Altri intonano cori chiedendo giustizia per la giovane, il cui cadavere è stato trovato lo scorso 18 novembre in un casolare abbandonato.

Separata nel processo la posizione del padre

Il giudice della Corte d'Assise di Reggio Emilia, Cristina Beretti, su richiesta della procura reggiana, ha deciso per legittimo impedimento di stralciare la posizione di Shabbar Abbas, 46 anni, padre di Saman, al centro di un a complessa vicenda di estradizione dal Pakistan in cui si trova agli arresti. Se ne discuterà il prossimo 17 febbraio, data in cui verrà tentato un videocollegamento con Islamabad. Intanto la Corte ha deciso di rinviare l'udienza alle ore 15 in seguito alla richiesta dei legali di poter prendere visione degli atti di costituzione di parte civile, aumentati nelle ultime ore, e arrivati a oltre una ventina.

I fatti

Era stato il fidanzato di Saman, Saqib Ayud, a denuciare la scomparsa della ragazza a maggio del 2021. A seguito di una lunga e certosina attività d'indagine, gli investigatori avevano scoperto che, tempo addietro, la 18enne si era rivolta ai servizi sociali denunciando i genitori per maltrattamenti e induzione al matrimonio. Da qui, l'ipotesi di un delitto d'onore: secondo la Procura di Reggio Emilia, la giovane sarebbe stata uccisa dopo essersi opposta alle nozze combinate con il cugino nel Paese d'origine. I genitori, Nazia Shaheen (ancora latitante) e Shabbar Abbas avrebbero ordito un piano criminale che sarebbe stato attuato con la complicità di uno zio (Danish Hasnain, considerato " l'esecutore materiale del delitto ") e altri due cugini della ragazza (Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq). Tutte le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I video, la fuga e le intercettazioni

Ad avvolarare l'ipotesi di un delitto maturato in ambito familiare, ci sono alcuni elementi finiti nella carte dell'inchiesta. Su tutti, due filmati: il primo immortala la ragazza "vestita all'occidentale" mentre si allontana nei campi, a Novellara, assieme alla madre, la notte della scomparsa. Il secondo video riprende " tre uomini incappucciati " - verosimilmente lo zio e i due cugini - muniti di pala, secchio e piede di porco, la sera precedente all'omicidio. Non solo. I genitori della 18enne si sarebbero dati alla fuga, ipotizzano gli inquirenti, nei giorni successivi al fatto: sono stati ripresi al gate dell'Aeroporto di Milano Malpensa mentre si imbarcavano per un volo diretto in Pakistan. Infine, ci sono le intercettazioni di Shabbar Abbas che, già in terra d'origine, avrebbe confidato al telefono con un cugino di averla uccisa: " L'ho fatto per il mio onore ", sarebbero state le sue parole.

L'autopsia di Saman