Santanché, confermata la giudice. "Evitare che l'udienza ricominci da zero"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il destino processuale di Daniela Santanché rimane affidato al giudice Tiziana Gueli, la stessa che dall'ottobre scorso ha iniziato l'udienza preliminare a suo carico per la presunta truffa all'Inps. Questa mattina un comunicato del tribunale di Milano rende noto che sebbene già trasferita ad un'altra sezione, la Gueli resterà titolare del fascicolo che vede imputata il ministro del Turismo e il suo compagno Dimitri Kunz: una misura eccezionale che - spiega il presidente del tribunale Fabio Roia - è resa necessaria per evitare che l'udienza debba ricominciare da zero, considerato il fatto che il procedimento "prevede fra l'altro fatti a rischio prescrizione".



È lo stesso rischio che la Procura della Repubblica aveva evocato l'altro ieri, quando si era opposta al rinvio chiesto dal nuovo difensore della Santanchè per avere il tempo di esaminare le carte. Ma che le accuse al ministro possano venire davvero cancellate dallo scorrere del tempo non appare affatto così certo. Il reato indicato al primo posto nel capo d'accusa, la truffa aggravata finalizzata a pubbliche erogazioni, è punita col carcere fino a sette anni, e fa parte - grazie a una norma introdotta dal governo Gentiloni nel 2017, quindi ben prima che i fatti attribuiti al ministro venissero commessi - dei reati di particolare allarme sociale per i quali la prescrizione può allungarsi fino alla metà: quindi, in questo caso, a dieci anni e nove mesi. Ovvero fino al lontano novembre 2030.



I vertici del tribunale hanno comunque ritenuto opportuno lasciare la Gueli al suo posto, per non perdere ulteriore tempo, sostenendo che "il procedimento si trova in avanzato stato di istruttoria": altro tema dibattuto, visto che finora erano state affrontate solo alcune questioni preliminari. Dunque si riparte con l'udienza del 20 maggio, quando verrà data la parola al pubblico ministero Maria Gravina per la sua richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata contro Santanchè e Kunz.

È una richiesta che si annuncia scontata, anche se la stessa pm l'altro giorno ha ipotizzato che in sede di processo il reato contestato agli imputati possa venire alleggerito sensibilmente, mutando in quello di "percezione indebita di erogazioni pubbliche".