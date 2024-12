Scarcerata la suora "postino" dei boss

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la Procura di Brescia e gli inquirenti antimafia era la postina dei boss, per il Tribunale del Riesame non c’erano neanche i presupposti per darle i domiciliari. E così suor Anna Donelli “ora può tornare ad aiutare gli altri”, come commenta il suo legale Robert Ranieli al Giornale. Non è ancora chiaro se la decisione del Riesame è legata alla mancanza di indizi o meno, bisognerà aspettare 45 giorni per le motivazioni, certo è che l'inchiesta sul presunto sodalizio criminale legato alla famiglia di ‘ndrangheta Tripodi, radicata nel Bresciano e legata alla cosca calabrese degli Alvaro, subisce un colpo durissimo.

L'indagine della Dda di Brescia su un'associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista operativa nel Bresciano aveva individuato nella religiosa arrestata a inizio dicembre un alleato prezioso dei boss, capace di veicolare all’esterno messaggi, imbasciate e addirittura ordini. Ma quali? Siamo fermi alle intercettazioni della Procura del 5 dicembre che chiamano in causa la suora - da anni volontaria nelle carceri bresciane e a San Vittore a Milano, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa - per alcune frasi de relato (“è una dei nostri”) e poco più. Presto per dire che questo scagioni la Donelli, che ha scontato i domiciliari in un'abitazione della Congregazione delle suore della carità a Cesano Boscone, in provincia di Milano e su cui nessuno dei volontari e degli operatori delle carceri ha mai sollevato alcun dubbio. La Procura potrebbe comunque decidere di portare a processo la 57enne religiosa, ritenuta dagli inquirenti “a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”.

Già nelle scorse settimanr durante l'interrogatorio di garanzia per due ore aveva raccontato la sua verità rigettando ogni accusa, ma il gip Andrea Guerrerio non le aveva creduto. I giudici Cavalleri-Nicolazzo-Gecchele hanno invece annullato l'ordinanza come chiedeva l'avvocato Ranieli.