Scommesse dei calciatori, ora scattano gli arresti. Ai domiciliari i gestori

Scattano gli arresti domiciliari nell’inchiesta sulle scommesse clandestine che un mese fa ha coinvolto alcuni calciatori di Serie A. La Gdf di Milano questa mattina ha eseguito un’ordinanza di custodia ai domiciliari nei confronti dei cinque indagati tra cui Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i due presunti gestori delle puntate illegali on line. I giocatori chiamati in causa nell’indagine sono una dozzina: tra loro Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. L’ordinanza è stata emessa dal gip Lidia Castellucci, su richiesta dei pm, dopo gli interrogatori preventivi del 17 aprile e per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio.

La misura cautelare, richiesta dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini nell’inchiesta della polizia giudiziaria della Gdf, ha riguardato anche gli amministratori di Elysium Group, gioielleria che avrebbe messo a “disposizione i conti correnti”. Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio, e Andrea Piccini, ex socio, avrebbero simulato “la vendita” di “orologi o preziosi, talvolta a fronte della formale emissione di fatture” e “ricevevano sui conti correnti” bonifici “a copertura dei debiti contratti dai giocatori”, così riciclando i soldi delle puntate dei calciatori.

Gli indagati, spiega il procuratore Marcello Viola, erano stati già stati destinatari l’11 aprile “di un decreto di perquisizione e di un decreto di sequestro preventivo” per oltre 1,5 milioni. L’indagine ha permesso di individuare “un gruppo, attivo nell’area milanese, dedito all'organizzazione illecita di scommesse anche tramite piattaforme online non autorizzate”. I proventi “venivano riciclati attraverso” la “gioielleria milanese mediante finte vendite di orologi e beni di lusso mai consegnati a fronte dei quali, nella maggior parte dei casi, venivano emesse le relative fatture”. È stato inoltre individuato “un consolidato e strutturato sistema per il pagamento dei debiti di gioco, che si avvaleva di prestanome e strumenti finanziari come carte PostePay, conti Revolut e correnti bancari”.

Non solo.

“Alcuni scommettitori, incentivati da bonus o sconti sui debiti accumulati, promuovevano attivamente le piattaforme illegali”. Sarebbe stato il caso, ad esempio, come presunti “collettori”, di Fagioli e Tonali, indagati così come gli altri calciatori.