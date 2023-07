Le sentenze choc della giudice: dalla "palpata sotto i 10 secondi" alla vittima "complessata"

La " palpata sotto i 10 secondi " non è reato. E non si può parlare di molestie se la parte lesa " probabilmente mossa da complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) abbia rivisitato inconsciamente l'atteggiamento dell'imputato nei suoi confronti fino al punto di ritenersi aggredita fisicamente ". Sono le motivazioni con cui la presidente della Sezione penale del Tribunale di Roma, la giudice Maria Bonaventura, ha assolto due imputati: uno dall’accusa di violenza sessuale aggravata e l’altro per molestie sessuali. Nel primo caso, si tratta dell’episodio contestato al bidello 66enne di un istituto professionale capitolino che aveva palpeggiato i glutei a una studentessa di 17 anni e nell’altro del dirigente di un museo accusato di aver molestato una giovane dipendente. Il magistrato non è nuovo, per così dire, alla linea soft. Nel 2021 non aveva riconosciuto il reato di tentato omicidio contestato a un coniuge maltrattante per aver inferto alcune coltellate alla moglie poiché aveva ritenuto che i fendenti " non erano stati penetranti fino agli organi vitali" .

La "palpata sotto i dieci secondi non è reato"

Una vicenda, quella della "palpata breve" , che ha sollevato non poche polemiche. Al punto da spingere la procura a presentare ricorso contro la sentenza di assoluzione emessa dalle tre giudici della V sezione penale del Tribunale di Roma nei confronti del bidello 66enne. I fatti in breve: la mattina del 12 aprile 2022, il collaboratore scolastico aveva palpeggiato i glutei di una studentessa 17enne sulle scale della scuola. La ragazza aveva quantificato la durata del palpeggiamento tra i 5 e i 10 secondi. Il collegio, presieduto da Maria Bonaventura, aveva ritenuto che il toccamento era stato accidentale e dunque scevro da qualunque intenzione molesta da parte dell’imputato. Lo sfioramento " è durato tra i 5 e i 10 secondi - avevano messo nero su bianco le tre giudici - Pertanto appare convincente la tesi difensiva dell'atto scherzoso ". E dunque il bidello era stato assolto perché "il fatto non costituisce reato".

Il caso del dirigente assolto dall’accusa di molestie

Sulla falsariga di quella precedente, anche la sentenza di assoluzione per il dirigente del museo capitolino accusato di aver molestato sessualmente una dipendente. La giovane, 20 anni, aveva denunciato il suo superiore che, in tre occasioni, si era fatto avanti con lei in modo piuttosto molesto. In una circostanza le aveva toccato fianchi, pancia e seno salvo poi baciarla contro la sua volontà. Ma per la giudice Bonaventura " non si può escludere che la parte lesa, probabilmente mossa da complessi di natura psicologica sul proprio aspetto fisico (segnatamente il peso) abbia rivisitato inconsciamente l'atteggiamento dell'imputato nei suoi confronti fino al punto di ritenersi aggredita fisicamente ". In sintesi: la ragazza (per problemi inerenti alla percezione del suo aspetto fisico, per di più) ha frainteso l’atteggiamento del capo.

Da tentato omicidio a lesioni aggravate