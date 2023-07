Caso "palpata breve": 90 mila firme contro l'assoluzione del bidello

90 mila firme nel giro di sette giorni per chiedere di rivedere la sentenza nei confronti del bidello assolto dalle accuse di molestie sessuali. I giudici, infatti, hanno definito il palpeggiamento durato tra i 5 e i 10 secondi un atto scherzoso, fatto che non costituisce reato nonostante l’ammissione dell’imputato. Vibranti le polemiche registrate sul web, a partire dal trend con il claim “Sapete quanti sono dieci secondi?”. Ora, la petizione su Change.org per invocare la revisione della sentenza.

90 mila firme contro l’assoluzione del bidello

La petizione promossa da Sofia Morselli ha raccolto oltre 90 mila firma, di cui 28 mila solo dalla Germania. “Riteniamo inaccettabile che, dopo che la ragazza abbia preso il coraggio di sporgere denuncia, affidandosi allo Stato per difendersi dall'atto totalmente privo di consenso subito, questo sia rimasto sordo alle sue richieste. È impellente che questa sentenza venga rivista e che questo caso non venga dimenticato!” , le parole della promotrice.

Tanti i messaggi di condanna che campeggiano sulla pagina di Change.org. C’è chi parla di sentenza abominevole e chi punta il dito contro una giustizia che andrebbe riformata dalla testa ai piedi. “Vergogna”, “Dobbiamo salvaguardare i nostri ragazzi”, “Questa sentenza consente di poter ripetere un simile gesta” : questa la rabbia che emerge nei post legati alla petizione. Il giudizio è unanime: anche un secondo è troppo, parlare di "palpata breve" è un'offesa nei confronti delle donne e delle ragazze vittime di abusi.

La sentenza delle polemiche