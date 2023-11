Sfrattata dalla villa di Berlusconi, arriva la vendetta di Barbara Guerra. “Audio esclusivo”

Sfrattata dalla lussuosa villa in cui viveva da anni nel monzese e quindi su tutte le furie per la situazione, arriva ora la “vendetta” di Barbara Guerra tramite un audio “esclusivo”. La donna - una delle “olgettine”- ha ricevuto in questi giorni la lettera di sfratto dalla dimora del valore di quasi un milione di euro da parte di una società immobiliare riconducibile agli eredi di Silvio Berlusconi.

L’ex premier aveva infatti concesso alle ragazze, travolte dalle inchieste, alcuni comodati d’uso proprio in via Olgettina: l’obiettivo da sempre dichiarato dal fondatore di Forza Italia sarebbe stato di compensare almeno in parte le conseguenze sulle loro vite dell'attenzione negativa avuta dai media nei loro confronti. E non - come da sempre affermato dalla procura nelle accuse formulate per il Ruby Ter e poi smontate dal tribunale (tutti assolti, si attende la Cassazione dopo il ricorso post mortem della procura) - pagare il loro silenzio nei processi.

La fine del privilegio di abitare nella villa di Bernareggio ha quindi scatenato la furia di Guerra, assistita dai legali Federico Sinicato e Nicola Giannatoni, che ha fatto avere - tramite i suoi legali - ad alcuni organi di stampa un audio in cui si parla proprio di quei comodati. L’obiettivo sarebbe quello di dimostrare che la villa, a differenza di quanto si afferma nell’avviso di sfratto con termine 31 dicembre 2023, le sarebbe stata donata.

“Perché il comodato e non l’intestazione?”, chiede lei nell'audio in questione e cioè nella telefonata con il Cavaliere risalente al 2015, nel pieno dei processi Ruby Ter. “Perché adesso non si può”, risponde Berlusconi. Sintetizza sempre nella telefonata il Vavaliere: “Se no è corruzione", dice naturalmente il Cavaliere già nel pieno dei processi Ruby Ter. "Quando finisce il processo te la faccio”. Una promessa non mantenuta che però, secondo il ragionamento dei legali di Guerra, equivale a un fatto, che però non si è realizzato. Tra comodato d’uso e donazione vi è poi (lo ricordiamo) una differenza sostanziale: se nella donazione il donante si spoglia dell'immobile, il comodato, implica e presuppone l'obbligo di restituzione del bene. Che è quanto in effetti avverrà, a meno di colpi di scena, il 1° gennaio del 2024 con la restituzione della villa utilizzata da Guerra ai legittimi proprietari: gli eredi di Berlusconi.