"Sono innocente, non c’entro nulla". Sempio si difende sul caso Poggi

Con la riapertura del caso di Garlasco per la morte di Chiara Poggi è stato indagato anche Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. " Io sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene ", ha detto Sempio ai microfoni di Chi l'ha visto. " Io sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene ", ha aggiunto, spiegando che " con Marco (fratello di Chiara poggi, ndr) mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico ".

La scorsa settimana si è sottoposto al prelievo del Dna su richiesta degli investigatori ma si è detto tranquillo per l'evoluzione del caso. " Passato un po' il clamore mediatico, ha inquadrato la sua situazione e oggi la affronta con un animo diverso e più sereno, quello di chi non ha nulla da nascondere ", ha detto il suo avvocato all'agenzia Adnkronos. Dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia, ha preso un periodo di ferie, ma ora ha deciso di rientrare al lavoro. Anche perché " la sensazione è che si vada per le lunghe, almeno 7-8 mesi " prima della conclusione delle indagini, aperte già due volte in passato su Sempio e in entrambi i casi archiviate.

Per il codice di procedura penale per chiedere la "riapertura" di un processo, su cui si è già espressa in via definitiva la Cassazione, occorre che dopo la condanna siano sopravvenute o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Gli approfondimenti su Sempio sembrano un déjà vu e già una volta non sono bastati a riaprire un caso che ha un colpevole.

non luogo a provvedere

Nel 2017 i giudici dalla Corte d'Appello di Brescia dichiaravano il "" rispetto alle richieste della difesa Stasi che non aveva presentato formale istanza di revisione ma solo depositato alla Procura generale di Milano gli esiti delle investigazioni difensive.