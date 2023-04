Invia in ritardo il certificato medico per aiutare la figlia stuprata, l'azienda lo licenzia

Ha inviato in ritardo il rinnovo del certificato di malattia, perchè era impegnato ad assistere la figlia tredicenne vittima di violenza sessuale. Un ritardo che gli è tuttavia costato carissimo, visto che l'azienda per la quale lavorava lo ha licenziato. E come se non bastasse, proprio nelle scorse ore si è visto rigettare il ricorso dal tribunale: la ditta ha agito in maniera legittima e il ricorrente dovrà quindi pagare 2700 euro di spese legali. Protagonista della vicenda è un operaio residente a Lucca, in Toscana, che sta valutando adesso con il proprio legale la possibilità di ricorrere in Appello. Una lunga storia, quella che aveva portato al suo licenziamento, iniziata ben tre anni fa. Nell'estate del 2020 l'uomo si sottopose infatti ad un intervento alla spalla e, di concerto con il medico ed il datore di lavoro, aveva ottenuto un periodo di astensione dal lavoro per malattia dal 21 luglio al 1 ottobre di quell'anno. Una convalescenza che il dottore, a seguito di ulteriori accertamenti medici, aveva deciso di prolungare sino al 2 novembre successivo. E il lavoratore avrebbe quindi dovuto comunicare all'impresa il nuovo rinnovo, entro e non oltre il 30 settembre.

La violenza sessuale subìta dalla figlia

La comunicazione da parte sua non è tuttavia arrivata entro il termine fissato per legge perché l'attenzione dell'uomo nei confronti della propria occupazione era finita temporaneamente in secondo piano a causa di un grave motivo: proprio in quei giorni la figlia, una ragazzina che all'epoca aveva 13 anni, avrebbe infatti subìto uno stupro e il padre l'aveva quindi accompagnata a denunciare l'accaduto. Forze dell’ordine e magistratura avevano presto individuato il presunto responsabile della violenza sessuale e decisero di ascoltare la giovane vittima in sede di incidente probatorio per cristallizzare le prove e le testimonianze. A qualche giorno di distanza dall'accaduto la minore accusò oltretutto un malore, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale locale per un breve ricovero.

Il verdetto del giudice