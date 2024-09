"Spero che finisca presto". Turetta verso il processo lampo

Ascolta ora 00:00 00:00

“ Il mio pensiero va alla mia famiglia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti ”. E ancora: “ Farò in modo di partecipare al processo solo quando è necessario, spero che finisca presto ”. Sono queste le parole attribuite da alcune fonti giornalistiche a Filippo Turetta, imputato per l’omicidio di Giulia Cecchettin, assente oggi nell’aula della corte d’assise di Venezia, dove prende il via il processo a suo carico, presieduto dal giudice Stefano Manduzio.

“ Sarebbe grave se Filippo Turetta oggi non abbia partecipato all'udienza a causa della pressione mediatica - ha commentato il procuratore di Venezia Bruno Cherchi - Il processo serve ad accertare responsabilità personale e non è un processo contro il femminicidio ma a un singolo soggetto che si chiama Turetta e deve rispondere di un fatto che gli è contestato. Non è uno studio sociologico ma l’accertamento di una singola posizione ”.

Ti interessa l'argomento? Giulia Cecchettin Leggi altro Segui

Come anticipato niente udienza preliminare né perizia psichiatrica (al momento) per l’imputato, accusato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere, porto d'armi e sequestro di persona. I fatti risalgono all’11 novembre 2023: stando alla ricostruzione, Giulia sarebbe stata colpita con 75 coltellate in due distinti aggressioni, una nei pressi di casa sua a Vigonovo, la seconda, quella probabilmente letale, nella zona industriale di Fossò. Il corpo fu rinvenuto nei pressi del lago di Barcis, mentre Turetta fu arrestato 8 giorni più tardi in Germania.

Il primo ad arrivare in tribunale è stato il papà della vittima Gino Cecchettin: l’uomo ha indossato una spilla con il volto di Giulia. Si attende un processo lampo: i legali di Turetta Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno chiesto che questo non diventi un procedimento mediatico. La loro sfida è sulla premeditazione: l’imputato, se non dovesse essere riconosciuta l’aggravante, potrebbe evitare l’ergastolo. Caruso sostiene che il suo assistito “ merita la pena di giustizia e quale sia, ma non un processo in cui la spettacolarizzazione possa autorizzare a fare del giovane il vessillo di una battaglia culturale contro la violenza di genere ”.

In quest’udienza, in cui sono stati limitati gli ingressi per capienza, verrà stilato un calendario per le successive ed è prevista la costituzione delle parti civili.

La richiesta arriva da papà Gino, dai fratelli oggi assenti di Giulia Davide ed, dallo zio Alessio, dalla nonna Carla Gatto, e dai comuni di Vigonovo e Fossò per danno di immagine, oltre che da quattro associazioni contro la violenza di genere e l’