"State fermi". Quella catena di errori prima della strage del treno

Col trascorrere dei giorni, la strage di Brandizzo sta assumendo contorni sempre più nitidi e dettagliati. Quello che inizialmente era un grande interrogativo senza risposta, ora appare più chiaro e con responsabilità che si delineano in modo man mano più definito. Al centro dell'indagine ci sono le telefonate che sono intercorse tra l'addetto di Rfi che si trovava a Brandizzo con gli operai della ditta esterna e il dirigente movimento della stazione di Chivasso. Tre telefonate in 26 minuti di cui l'ultima, tragica, nel momento in cui passava quel treno. Cinque registrazioni fondamentali per capire cosa sia successo quella notte e dare risposte alle famiglie delle vittime.

Gli indagati sono due: Antonio Massa, l'addetto Rfi, e Andrea Gibin, il capo squadra della ditta incaricata. Sarebbe per una serie di decisioni da loro assunte che si è arrivati alla morte dei cinque operai. L'accusa per loro è di omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale. I cinque operai in quel momento non dovevano trovarsi sui binari: questo è un dato incontrovertibile. Il treno che li ha investiti aveva semaforo verde e non c'erano comunicazioni contrarie, pertanto i macchinisti hanno svolto correttamente il loro lavoro. Anche la velocità alla quale viaggiavano era regolare. Il problema è nato a Brandizzo.

Massa avrebbe dato l'ok all'avvio del cantiere senza che da Chivasso fosse arrivato il nulla osta alle operazioni e Gibin si sarebbe accontentato di un via libera verbale per mandare gli operai sulla massicciata. Ma per due volte il dirigente movimento aveva negato a Massa l'avvio delle operazioni e tutto questo è messo a verbale grazie alle registrazioni delle telefonate. La prima è intercorsa tra le 23.26 e le 23.29 del 30 ottobre. L'indicazione di Chivasso è chiara: " State fermi. Deve ancora passare un treno, che è in ritardo. Aggiorniamoci dopo ". Ma quell'indicazione viene ignorata, come dimostrano le immagini delle telecamere della stazione, che alle 23.30 inquadrano gli operai che spostano gli attrezzi da lavoro portandoli sui binari.