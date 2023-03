Straniero malmena la compagna, assolto: "Fu un litigio fra fidanzati"

Era finito a processo per lesioni personali dopo aver aggredito la fidanzata di 26 anni, prendendola a calci e pugni e causandole un taglio ad una mano con un paio di forbici. Secondo il giudice del tribunale di Perugia però, si sarebbe trattato non di maltrattamenti, bensì di un banale litigio fra fidanzati. E su queste basi l'imputato, un uomo di 29 anni originario della Nigeria, è stato assolto proprio nelle scorse ore dall'accusa che gli era stata mossa. Stando a quanto riportato dal sito online PerugiaToday, l'aggressione in questione risalirebbe agli scorsi mesi. La coppia, residente nella provincia di Perugia, stava attraversando in quel periodo un momento difficile caratterizzato da continue discussioni, spesso per motivi futili (perlomeno sulla base di quanto dichiarato dai vicini di casa).

Fino a quando, durante l'ennesima lite, lo straniero avrebbe perso la testa in preda all'ira e sarebbe andato decisamente oltre i limiti: dopo aver insultato e minacciato a più riprese la compagna, sarebbe passato dalle parole ai fatti e l'avrebbe aggredita fisicamente. Secondo le accuse mosse dalla procura di Perugia, il fidanzato le avrebbe messo le mani addosso e l'avrebbe in primis colpita “con ripetuti schiaffi e pugni alla testa” , facendola così cadere a terra. A quel punto, evidentemente non pago ed ormai del tutto fuori di sè dalla rabbia, avrebbe afferrato un paio di forbici per tornare subito alla carica, colpendola più volte e causandole una ferita alla mano. Le urla della giovane avrebbero a lungo andare attirato l'attenzione dei dirimpettai. E sarebbero stati proprio questi ultimi ad allertare le forze dell'ordine e i sanitari del 118, sollecitando un intervento rapido. Trasportata in ospedale, la vittima è stata quindi medicata per aver riportato un'“escoriazione lineare superficie volare II dito mano sinistra”, con una prognosi di due giorni.