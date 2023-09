Cuginette stuprate, arresti a Caivano: in manette anche sette minori

Si stringe il cerchio attorno agli stupri di Caivano. Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano sono state eseguite due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone, delle quali 7 minori e 2 maggiorenni. Le ordinanze sono state emesse dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli e dal gip del Tribunale di Napoli Nord. Il caso che ha agitato le cronache delle scorse settimane e portato, ancora una volta, all'attenzione dell'opinione pubblica l'estremo degrado di quest'area di Napoli sta definendo ora i carnefici, oltre che le due vittime.

Le giovanissime cugine, nemmeno 14enni, hanno subito ripetute violenze da parte di un gruppo di coetanei all'interno della palestra in disuso e ormai decadente del quartiere Parco Verde, che già in passato è salito alle cronache per episodi di estrema violenza ai danni di minori. Impossibile dimenticare il caso della piccola Fortuna Loffredo, barbaramente violentata e poi uccisa, lanciata dai balconi di uno dei palazzi purtroppo noti del quartiere.

Per i casi di stupro, le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una delle cuginette, che dopo aver sentito i racconti della sorella ha convinto la madre a sporgere denuncia. Da quel momento, sotto traccia, i carabinieri hanno lavorato per raccogliere le prove fino all'individuazione, quasi immediata, di uno dei maggiorenni coinvolti. Seguendo le tracce collegate a lui, i militari sono poi arrivati all'individuazione dei minori. A quel punto è stato disposto l'esame dei loro cellulari, nell'eventualità in cui esistessero anche dei filmati di quanto accadeva in quel luogo abbandonato. Nei racconti delle due ragazzine, infatti, c'era la costante di alcuni video con i quali sarebbero state a lungo ricattate per non rivelare alla famiglia le brutalità subite.

Ora, le due cuginette sono state anche allontanate dalla famiglia su mandato del pm del tribunale per i minori e si trovano in strutture protette. Intanto Caivano, su iniziativa del governo Meloni, è diventato il luogo simbolo della lotta al degrado e alla criminalità. Quella palestra degli orrori dove le due ragazzine hanno subito ogni tipo di violenza verrà affidata al gruppo sportivo della guardia di finanza allo scopo di creare un luogo di aggregazione per togliere i ragazzini dalla strada e, quindi, sottrarli alla malavita organizzata che in loro trova manovalanza a basso costo.