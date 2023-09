Stupri di Caivano, coinvolto anche un maggiorenne. È caccia ai video

Sarebbe coinvolto anche un maggiorenne negli stupri delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenuti al Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, lo scorso luglio. Stando a quanto anticipano Il Mattino e La Repubblica, l'adulto attenzionato dagli inquirenti avrebbe ripreso gli abusi col cellulare. Gli investigatori sospettano che il video sia stato condiviso nelle chat di gruppo e poi diffuso in rete. Intanto, dopo il maxi blitz di ieri mattina, Don Maurizio Patriciello ha scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni affinché provveda a risanare la questione relativa all'occupazione abusiva delle case nel quartiere restituendo gli alloggi ai legittimi proprietari.

Caccia ai video degli stupri

Tre procure - quella dei minorenni, di Napoli Nord e Napoli - stanno lavorando alacremente all'inchiesta sugli stupri avvenuti nell'ex sporting club Delphinia di Caivano. L'obiettivo è quello di individuare tutti i presunti responsabili degli abusi e recuperare i video delle violenze ai danni delle due minorenni. Le attenzioni degli inquirenti sono rivolte ad " almeno un adulto " - precisa l'Ansa - che potrebbe aver avuto un ruolo chiave nella drammatica vicenda, specie per quanto riguarda la divulgazione del filmato. I pm ipotizzano che gli stupri non fossero fine a se stessi ma destinati, forse, ad un circuito clandestino di pedopornografia.

Il blitz

All'alba di Giovedì mattina è scattato un blitz "ad alto impatto" nell'area del Parco Verde. Quattrocento agenti di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza hanno identificato 79 persone, controllato 149 veicoli, sequestrandone 12, e contestato 46 violazioni del codice della strada. Nel corso della maxi operazione è iniziato anche il censimento dei 700 appartamenti del quartiere, molti dei quali risultano occupati abusivamente.

La lettera di Don Patriciello alla premier

A seguito della retata, Don Maurizio Patriciello ha scritto una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni rinnovando l'invito ad aiutare le famiglie " povere ma oneste ". " Signor presidente - premette il prete, sotto scorta da quando davanti alla sua parrocchia è stato trovato un ordigno nei mesi scorsi - a l Parco Verde, in Caivano, come ha avuto modo di constatare, abbiamo pagato e continuiamo a pagare un prezzo altissimo dovuto soprattutto all'abbandono delle istituzioni e della politica ". Un problema serio " che sta terrorizzando tante famiglie, soprattutto dopo gli ultimi blitz - racconta - è il seguente: in questi 30 anni, tante famiglie assegnatarie degli alloggi, non hanno resistito e sono andate ad abitare altrove. Le case, però, non sono ritornate, come era giusto, al legittimo proprietario e cioè il Comune. Tante giovani coppie, con mille sacrifici, a spese proprie, sistemavano la casa e vi andavano ad abitare ". " Occorre avere il coraggio, una volta per tutte, di sanare la loro situazione, fare pace con esse, tranquillizzarle. - conclude Don Patriciello - Rassicurarle che non saranno cacciate fuori, e farle rientrare nella legalità. Sarebbe questo un risultato giusto e misericordioso. Eviterebbe tanta inutile sofferenza alla gente onesta e permetterebbe a chi di competenza, di concentrare le proprie forze verso la malavita. Tenga presente, la prego, questa necessaria distinzione. Essa aiuterà il suo governo ad avere risultati concreti e giusti. E le attirerà le benedizioni della gente povera ma onesta ".

Il ministro Piantedosi: "Riaffermare la presenza dello Stato"