Stupro di gruppo, Portanova fa ricorso e "chiama" il batterista dei Maneskin

Lo scorso anno è stato condannato dal tribunale di Siena, con rito abbreviato, a 6 anni di reclusione per stupro di gruppo, insieme allo zio Alessio Langella (mentre un altro giovane, all'epoca diciassettenne, è poi stato condannato dal Tribunale dei minori di Firenze a 3 anni). Manolo Portanova ha però depositato il ricorso (con Langella) presso la Corte d'appello, che dovrà adesso fissare la data dell'udienza. Per ora si sa che dovrebbe tenersi il prossimo autunno e che fra le persone chiamate a testimoniare in aula ci sarà anche Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin. Questi gli ultimi sviluppi del caso giudiziario che vede coinvolto il centrocampista ventitreenne del Genoa, accusato di aver abusato di una studentessa di 22 anni durante una festa privata svoltasi in un appartamento situato nella città toscana. I fatti in questione risalgono alla notte fra il 30 e il 31 maggio del 2021: secondo l'accusa, la giovane era sostanzialmente convinta di trascorrere una serata con il solo Portanova.

Si sarebbe invece ritrovata in una casa situata nei pressi di piazza del Campo insieme agli altri giovani sopracitati (e al ventiquattrenne Alessandro Cappiello, che ha scelto il rito ordinario e comparirà davanti al giudice fra qualche mese). E, a suo dire, avrebbe subito uno stupro di gruppo: Portanova e gli altri avrebbero avuto con lei rapporti sessuali senza il suo consenso. Una tesi che i ragazzi hanno sempre smentito con forza, sin dall'inizio. Nei mesi scorsi, la presunta vittima aveva inoltre inviato alla stampa una lettera aperta nella quale esprimeva il proprio dolore. Frasi che secondo i legali di Portanova sarebbero state però copiate quasi in toto da un'altra lettera pubblicata da una ragazza americana, e che ha dato origine a nuovi attacchi a distanza fra le parti.