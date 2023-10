Stupro di Palermo, il Gip frena gli avvocati: "Basta domande sul passato della 19enne"

Si è concluso dopo più di sei ore l'incidente probatorio della 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto in un cantiere del Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio. Secondo quanto apprende l'Agi, nel corso dell'esame il Gip Clelia Maltese ha interrotto i difensori degli indagati che avrebbero rivolto alla giovane alcune domande inerenti al vissuto personale. Quindi il giudice ha invitato gli avvocati a interloquire con la ragazza solo sull'episodio della violenza sessuale.

L'incidente probatorio della 19enne

La vittima è arrivata al palazzo di giustizia di Palermo in mattina ed è stata fatta entrare da un ingresso laterale, in modo da non dover incrociare i ragazzi che ha denunciato, tutti presenti in aula ad eccezione del minorenne. La 19enne, che era collegata da un'altra stanza del tribunale, si è dapprima sottoposta all'esame del pm e poi al controesame della difesa dei suoi aggressori. Ad un certo punto, l'interlocuzione è stata interrotta dal gip che ha chiesto agli avvocati di circostanziare le domande all'episodio dello stupro. L'incidente probatorio è un'anticipazione dell'eventuale dibattimento in caso di processo. Ciò significa che la "persona offesa" non dovrà più essere sentita in aula e rivivere i terribili momenti degli abusi.

Lo stupro di gruppo

La violenza sessuale di gruppo ai danni della 19enne si è consumata nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso in un cantiere del Foro Italico di Palermo. Secondo il racconto della vittima, i ragazzi - sette, tra i quali un minorenne - l'avrebbero indotta a bere e poi si sarebbero approfittati di lei. Gli abusi sarebbero stati ripresi con lo smartphone. Gli indagati sostengono, invece, che i rapporti erano consenzienti. L'orrore di quella notte è condensato nel verbale di Angelo Flores, colui che avrebbe filmato lo stupro, finito agli atti dell'inchiesta.