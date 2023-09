"Ho pensato di morire": lo stupro di Palermo tra minacce e violenza

“ Avrei preferito morire ”. La sopravvissuta al branco, allo stupro di Palermo, è stata intervistata a Quarto Grado dalla giornalista Francesca Carollo. E ha ripercorso, in maniera scioccante, sia cos’è accaduto la sera dello scorso 6 luglio, sia quello che è accaduto dopo: com’è stata soccorsa, le minacce ricevute, la forza a cui ha dovuto fare appello.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha sottolineato che i fatti di Palermo sono iniziati come un corteggiamento: A., la 19enne abusata, conobbe un membro del branco, il 23enne Angelo, sui social, e iniziò tra loro una frequentazione scevra da segnali di pericoli, tra passeggiate e gite al mare. “ Mi diceva cose carine ”, ha raccontato la giovane. Una frequentazione però in cui lei era ignara che lui avesse una fidanzata.

Poi quel 6 luglio in piazza Caracciolo, A. incontrò il 23enne, che si trovava insieme ad altri 6 amici. Dopo che l’amica di A, con cui aveva trascorso la serata, tornò a casa, il branco avrebbe sfidato la 19enne a una gara di shottini, scherzando con il barista e affermando che se ne sarebbero occupati in caso di ebrezza. Tuttavia le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il branco con la ragazza spostarsi fino a un cantiere di via Foro Italico, palpeggiandola lungo la strada, senza che nessuno si fermasse ad aiutarla.

Ad A. È stato chiesto se avesse avvertito una sensazione di pericolo. “ Io l’ho avvertita quando stavo camminando con loro, anche se ero un pochettino, diciamo, brilla. Di conseguenza mi sono cominciata a sentire strana, mi hanno iniziato a toccare, quindi già da questo ho iniziato ad avere paura ”, ha raccontato.

Dopo lo stupro, A. avrebbe pregato Angelo di chiamare l’ambulanza, ma lui si sarebbe messo a ridere, a schernirla imitando i suoi lamenti, seguito dalle risate degli altri, che in coro avrebbero detto: “ Ma che ambulanza e ambulanza, così ci denunci per… cioè questa è una cosa… è uno stupro di massa ”.

Stando al racconto della giovane, il branco la avrebbe aiutata a rivestirsi e sarebbe fuggito. A. si sarebbe trascinata di fronte al marciapiede del cantiere e sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno chiamato l’ambulanza. A. sarebbe stata un’ora senza parlare, perché “ non ero molto contenta a denunciare ”. Ma alla fine avrebbe fatto il nome dell’unico conoscente, denunciando.

Ma alla denuncia sarebbero seguite minacce. “ Verso fine agosto - ha proseguito A. - un’amica di questa ragazza di Angelo mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Sai, c’è una persona al telefono, che ha bisogno di parlare con te’. Praticamente questa al telefono mi inizia a dire che dovevo, appunto, levare la denuncia, che mi spaccavano la testa ”.

Da parte sua A. ha spiegato di aver provato emozioni contrastanti: schifo, rabbia, senso di colpa. Ha perfino pensato di ritirare la denuncia, ma poi si è fatta forza: “ Non so se riuscirò a fidarmi nuovamente delle persone, soprattutto dei ragazzi. Poi invece ho dei momenti in cui magari mi dico: ‘Perché io non devo farcela? Perché io mi devo annullare’ ”.