Sui voli del drone russo i pm indagano per spionaggio e terrorismo

"Spionaggio politico o militare, aggravato dalla finalità di terrorismo": è questa l'ipotesi di reato che la Procura di Milano ha deciso di configurare nel fascicolo d'inchiesta sui sorvoli che un drone probabilmente russo ha effettuato nelle ultime settimane sul centro di ricerca europeo a Ispra. Ieri si era appreso che il procuratore Marcello Viola aveva deciso di affrontare il caso con una inchiesta del cosiddetto "modello 45", i fascicoli esplorativi su episodi che non costituiscono reato.

Oggi invece il salto di qualità, a conferma della serietà con cui l'episodio viene trattato: la grave ipotesi di spionaggio terroristico viene avanzata nei casi in cui episodi che "possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiuti allo scopo di intimidire la popolazione". Il reato di spionaggio in passato era punito con la pena di morte, e adesso con la reclusione non inferiore a quindici anni, aumentata di un terzo per la finalità di terrorismo.

In queste ore la Procura sta acquisendo dalla polizia giudiziaria il materiale, quasi tutto provenienti dal settore controspionaggio dei servizi segreti. I sorvoli individuati finora sarebbero stati cinque, rilevati nell'arco di un mese dalle strutture di sicurezza del Joint research centre di Ispra, la struttura che ha ereditato le attività di Euratom. Si tratta di una struttura ad alta tecnologia, ricolma di attività considerate "sensibili": ma altrettanto ad alta tecnologia sarebbe il drone utilizzato per i sorvoli, in grado di individuare e analizzare anche le funzioni indoor del centro.

E non si esclude che tra gli obiettivi dei sorvoli ci fossero anche altre realtà delicate della zona, tra cui Leonardo, l'azienda di Stato specializzata in sistemi di difesa. Nell'inchiesta della Procura di Milano colpisce la decisione di ipotizzare la finalità non solo di spionaggio ma anche di terrorismo. Se il drone era effettivamente controllato dal governo russo, si tratta di uno Stato sovrano e non di una organizzazione clandestina: ma pur sempre uno Stato guidato da un ricercato internazionale dalla Corte dell'Aja.

E nella determinazione con cui la Procura milanese affronta il caso può avere pesato il precedente di Artem Uss, il trafficante di segreti militari per conto del governo russo evaso nel marzo 2023 dall'appartamento di Milano dove era agli arresti domiciliari: una vicenda che aveva messo i pm milanesi in condizione di scavare sulle "attenzioni" di Mosca ai segreti italiani.