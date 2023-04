"Ti sfregio, ti ammazzo”. Così il marocchino ha stuprato la 24enne a Milano

La musica a palla e l'alcol di una serata di inizio aprile a Milano hanno inevitabilmente abbassato le difese della 24enne stuprata, che si è fidata del balordo in un momento di difficoltà. Quel che è certo è che niente giustifica quanto fatto dal 37enne marocchino, che per ore ha tenuto in ostaggio la giovane con la minaccia di un coccio di vetro. " Se non la finisci ti sfregio, se lo fai un'altra volta ti ammazzo ", continuava a ripeterle dopo averla portata all'interno del suo covo, in un parcheggio sotterraneo non distante dal "Bosco verticale", zona ultra moderna e lussuosa di Milano, tra i palazzi di Porta Nuova dove anche l'atelier Versace ha costruito il suo quartier generale.

La 24enne è uscita dal locale nel quale ha trascorso la serata nel cuore della notte e qui ha accettato l'aiuto dello sconosciuto per ritrovare il suo telefono e le chiavi di casa. L'amico con il quale era arrivata non c'era più e lei, obnubilata dalla serata, non ha esitato ad affidarsi a quello straniero mai visto prima. L'ha seguito fino a piazza Einaudi, a distanza di un chilometro dal locale, dove l'uomo solitamente dorme in un giaciglio improvvisato, e qui è avvenuto lo stupro. È stata con lui diverse ore, tra violenze sessuali e minacce, finché al mattino non gli ha permesso di accompagnarla a casa a bordo di un mezzo pubblico. È stata l'amica con cui vive che, mentre la vittima era alla clinica Mangiagalli, una di quelle specializzate nel rilevare e nel curare violenze sessuali, a chiamare la polizia e a raccontare quanto subito dalla giovane.

È stata una notte da incubo, vissuta nel terrore tra gli schiaffi e il coccio di vetro con il quale l'uomo la teneva in pugno, tra minacce, violenze e vessazioni. L'uomo, come racconterà la stessa vittima, l'ha costretta a sdraiarsi per terra, sopra un telo, e qui l'ha violentata. Racconta di essere stata obbligata a sniffare cocaina e saranno in tutto circa 7 le ore che trascorre insieme a lui. L'uomo è stato successivamente preso nei pressi del luogo in cui ha commesso gli abusi dagli agenti della Squadra mobile. Per lui è stata chiesta la custodia cautelare in carcere, visto che ha importanti precedenti alle spalle relativi a una rapina commessa nel bresciano in cui, con altri, aveva derubato una donna in auto e, insieme, l'avevano molestata sessualmente. Era stato condannato per quel reato e aveva trascorso 2 anni e mezzo in carcere prima di tornare in libertà e a delinquere, come dimostra quanto avvenuto venerdì notte.