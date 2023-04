Madre costringe la figlia a subire abusi dal compagno: l'orrore sulla 12enne

Avrebbe spinto la figlia, che all'epoca dei fatti aveva solo 12 anni, a concedere insieme a lei favori sessuali all'uomo di 40 anni che frequentava. E anche se l'udienza preliminare inizialmente programmata per ieri è stata rinviata ai prossimi mesi, i due adulti coinvolti in questa orribile storia dovranno comunque rispondere di violenza sessuale su minore. Protagonisti delle vicenda in questione sono una donna di 40 anni, madre della bambina, e la persona con la quale allora aveva intrecciato una relazione sentimentale. Il tribunale di Treviso dovrà intanto esprimersi sulla richiesta di rito abbreviato che avrebbero avanzato i legali dei due presunti colpevoli. Stando a quanto riportato dal sito TrevisoToday, i fatti contestati alla coppia si sarebbero svolti in un paese nell'hinterland trevigiano nell'estate del 2019. E sarebbero venuti alla luce a distanza di un anno, quando la minorenne iniziò a confidarsi con un coetaneo. In un secondo momento, la ragazzina raccontò quel che era stata costretta a fare anche alla nuova compagna del padre e il genitore sporse immediatamente denuncia, dando il via alle indagini delle forze dell'ordine.

Le attenzioni morbose dell'uomo

Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti (basandosi anche sulle dichiarazioni della vittima rese nel corso dell'incidente probatorio) tutto iniziò ormai quattro anni fa, quando la madre della giovanissima si legò sentimentalmente ad un facoltoso ex-atleta di arti marziali miste. Fin qui niente di strano, non fosse che l'uomo mostrò sin da subito un interesse morboso e preoccupante anche nei confronti della figlia della sua nuova fiamma. " Me la devi far conoscere, voglio vedere le foto" , avrebbe detto l'ex-campione alla nuova compagna, riferendosi alla ragazzina. E la madre (sempre secondo le accuse) non solo avrebbe scattato con lo smartphone foto intime alla figlia per poi inviarle al compagno, ma avrebbe addirittura accolto favorevolmente la richiesta di quest'ultimo di incontrare la piccola. Di più: l'avrebbe spinta ad esaudire le richieste di carattere sessuale avanzate dall'adulto, costringendola un giorno ad indossare un vestito succinto in vista del suo arrivo.

La testimonianza-choc della vittima