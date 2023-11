Turetta atterrato in Italia: ora lo attende il carcere

Si è svolto secondo i piani il trasferimento di Filippo Turetta, accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona nei confronti di Giulia Cecchettini, dalla Germania all'Italia. Questa mattina alle 8 un volo di Stato dell'Aeronautica militare è decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino per dirigersi in quello di Francoforte sul Meno. Qui è stata programmata la consegna del detenuto dalle autorità tedesche a quelle italiane nella zona di sicurezza dell'aeroporto.

Poco dopo le 9 di questa mattina, Turetta è arrivato presso lo scalo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine italiane. Il decollo è avvenuto poco prima delle 10.45 e il volo è atterrato all'aeroporto di Venezia Marco Polo con circa mezz'ora di anticipo, prima delle 11.30. Il trasferimento è stato effettuato con un velivolo di tipo Falcon 900, lo stesso che 7 anni riportò in Italia dall'India il marò Salvatore Girone.

Una volta atterrato, il 22enne è stato scortato dagli agenti dello Scip fino agli uffici della Polizia di frontiera, dove gli è stata notificata ufficialmente l'ordinanza di custodia cautelare. Dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche, potrà essere preso in consegna dai carabinieri che, contrariamente a quanto inizialmente previsto, non lo accompagneranno né a Venezia né a Padova, ma presso il carcere di Verona. Lungo il percorso è stato predisposto un servizio di sicurezza per evitare che l'auto sulla quale Turetta viaggerà per compiere il tragitto venga presa di mira da azioni di rivolta e protesta nei suoi confronti. Dal momento in cui all'indagato viene notificato il provvedimento di custodia cautelare, il gip ha al massimo cinque giorni per procedere con l'interrogatorio. Questo potrebbe avvenire già lunedì ma dev'essere dato il tempo congruo ai suoi avvocati per leggere tutto l' incartamento finora prodotto nel fascicolo riguardante l'omicidio di Giulia Cecchettin.