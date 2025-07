Urbanistica, decine di nuove denunce a Milano. "Faro anche sui fondi esteri"

Il bubbone urbanistica rischia di esplodere. Con quali conseguenze, è presto per dirlo. Ma intanto la procura di Milano ha fatto sapere che ci sono decine di nuove denunce, firmate da avvocati a cui si sono rivolti singoli o gruppi di cittadini. Sono già decine i progetti urbanistici su cui i pm hanno acceso un faro: da Hidden Garden di piazza Aspromonte, alle Park Towers di Crescenzago. Oggi si viene a sapere che potrebbero essere molti di più, visto che sono a decine gli esposti da cui potrebbero scaturire inchieste giudiziarie in città. Negli ultimi giorni è proseguita l'attività dei militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano per acquisire documentazione dagli uffici del Comune.

Spiega La Presse che uno degli approfondimenti in corso è relativo al tema del "titolare effettivo dei fondi esteri che, negli anni, hanno investito nel real estate milanese". Ci saranno, secondo l'agenzia di stampa, attività di indagine relative alle prime segnalazioni di operazioni sospette (sos) giunte agli inquirenti dall'Unità d'Informazione finanziaria di Banca d'Italia". In un'informativa della Gdf si ipotizza di "accertare l'origine dei flussi di denaro" e "approfondire gli aspetti di natura finanziaria" inclusi "elementi di criticità legati al possibile riciclaggio di liquidità immesse poi nel circuito economico legato ai progetti edilizi meneghini", attraverso ordini di esibizione presso banche e istituti di credito.

Sempre La Presse segnala che "i fari sono stati accesi dopo una sos di via Nazionale per "cospicui bonifici" da circa 6,5 milioni di euro arrivati, secondo la procura, "senza causale" o con "causali criptiche" sui conti della Egidio Holding srl e la Patron Milan Residential Limited, società collegate alla galassia Bluestone di Andrea Bezziccheri. Il denaro sarebbe arrivato sui conti italiani di Egidio Holding, società che detiene le quote della Bluestone Salomone srl, e della sua controllante con l'85% delle quote, Patron Milan Residential Limited.

Dalle carte al vaglio degli investigatori sugli assetti proprietari di Bluestone, spunta infine la lussemburghese Malachit, controllata da Freo Real Investment, e a sua volta socia dello stesso Bezziccheri e Patron Capital nel capitale di Egidio Holding.