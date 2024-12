Valeria Marini, tentata aggressione sulle scale di casa. Ecco come sta la showgirl

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di grande paura per l'amata showgirl Valeria Marini, che giovedì sera, 5 dicembre, è sfuggita ad un tentativo di aggressione mentre saliva le scale per raggiungere il proprio appartamento nel centro di Roma.

"Le scale erano al buio..."

" Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata ", ha spiegato stamattina la showgirl, raccontando come è andata la vicenda. La Marini stava rientrando a casa poco dopo le 23.00 e ha iniziato a salire le scale che portano al suo appartamento. " Ho sentito dei rumori che mi hanno insospettito, stavo salendo le scale al buio perché ho poi scoperto che tutte le lampadine erano state rotte e ho iniziato ad aver paura ".

La showgirl ha iniziato a chiamare ad alta voce chiedendo se ci fosse qualcuno sulle scale quando ha sentito una persona scenderle velocemente. "S ono stata presa dal panico e ho cominciato a riscendere nuovamente le perché la persona dietro di me mi stava inseguendo. Per fortuna sono riuscita ad uscire dall'edificio ".

Un giovane è uscito dal palazzo

Per fortuna nella piazza sotto casa c'era una pattuglia della polizia municipale, alla quale Valeria ha chiesto aiuto raccontando l'accaduto. Appena gli agenti si sono avvicinati al portone della sua abitazione, un giovane uomo con un cappellino e un atteggiamento visibilmente aggressivo è uscito, pronunciando una serie di insulti in portoghese.

L'uomo, che si è mostrato violento anche nei confronti degli agenti, è stato fermato e portato in questura per accertamenti. Un agente ha poi accompagnato nuovamente la Marini nel palazzo dove abita per sincerarsi che sulle scale non ci fossero altri estranei. In quel momento le forze dell'ordine si sono rese conto che le lampadine che illuminavano ingresso e scale erano state rotte e il sistema d'allarme parzialmente manomesso.

