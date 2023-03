"Venga al processo con la scorta". La vittima di Di Fazio ha ancora paura

“Venga con la scorta”. È passato tempo, in primo grado è stato condannato a 15 anni di carcere. Ma hanno ancora paura le vittime di Antonio Di Fazio, imputato per aver narcotizzato, violentato e fotografato una studentessa 21enne, attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage, e per altri casi di presunti abusi, sempre con uso di benzodiazepine. Così una delle parti offese, tramite il difensore, ha chiesto che il manager della farmaceutica, che oggi sarà alla sbarra per il processo d'appello, si presenti in udienza accompagnato dalle forze dell'ordine. Inizialmente la Corte aveva accordato a Di Fazio l'autorizzazione a partecipare all'udienza senza accompagnamento. Una delle vittime ha invece chiesto ai giudici di modificare l'autorizzazione per l'imprenditore, che quindi dovrà venire in tribunale accompagnato.

Benzodiazepine alle vittime

Per la gup Anna Magelli, davanti alla quale si è svolto il processo con rito abbreviato suigli abusi, nel caso della studentessa Di Fazio ha messo in atto " una vera e propria trappola, nella quale la ragazza è caduta in totale buona fede ". Di Fazio, finito in carcere nel maggio 2021 e da febbraio ai domiciliari in una struttura psichiatrica, è stato assolto in primo grado per i casi di due ragazze dalle imputazioni di " violenza sessuale diverse da quelle commesse tramite la produzione di fotografie " delle vittime che, in stato di incoscienza, aveva spogliato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, somministrava alle ragazze importanti dosi di benzodiazepine per stordirle e poterle subito dopo fotografare nude in posizioni oscene e abusare sessualmente di loro.

La guida con lampeggiante