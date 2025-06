"Vergogna e disgusto". La rabbia della sorella di Giulia Tramontano per la sentenza d'appello

Rabbia, indignazione, disgusto. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta dal fidanzato nel maggio 2023, ha affidato ai social il suo pensiero sulla sentenza della corte d'Assise d'appello di Milano, che oggi ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, il barman reo confesso del femminicidio. La corte però, nello stupore generale, ha nel contempo escluso l'aggravante della premeditazione, ritenendo non provato che il delitto della 29enne fu organizzato e non invece un'aggressione avvenuta per impeto. La stessa valutazione era stata fatta dalla gip Angela Minerva nell'ordinanza con cui aveva convalidato il fermo per l'uomo.

In una storia su Instagram con sfondo nero, Chiara Tramontano ha scritto: "La chiamano legge, ma si legge disgusto. L'ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet: 'Quanto veleno serve per uccidere una donna'. Poi l'ha uccisa". Ancora: "Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione. Vergogna a una legge che chiude glI occhi davanti alla verità e uccide due volte. E smettetela di portare gli assassini ai banchi. Sono assassini. Vanno in cella. Nessuno li vuole liberi, inquinano".

Nei giorni scorsi la ragazza aveva invitato al "rispetto verso la vittima, la sua memoria, la sua dignità". E aveva stigmatizzato l'uso da parte dei media della foto di Giulia di fianco al suo compagno. "Continuare a pubblicare la foto di una donna abbracciata al suo assassino non è informazione: è violenza". Ancora: "Ogni volta che quella foto appare, non raccontate la verità: la cancellate. Basta spettacolarizzare il dolore. Basta umiliare chi non può più difendersi. Questo non è giornalismo. È complicità".

Sui social stamane erano apparsi i post dei genitori di Giulia.

"Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata, ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza" , ha scritto il papà Franco. "Cinque per sempre. Proprio così per sempre. Oggi più che mai" è, invece, la frase sui social della mamma Loredana Femiano.