Visibilia, Santanchè: "Quando sarà il momento mi farò sentire"

Entra nella fase decisiva l'udienza preliminare che a Milano deve decidere le sorti del ministro del Turismo Daniela Santanchè, accusata di truffa allo Stato per la gestione della cassa integrazione durante il Covid nelle testate del gruppo Visibilia.

La Procura della Repubblica ha ribadito nelle scorse udienze la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati, la Santanchè ha da tempo fatto capire che se finisse sotto processo sarebbe pronta a fare un passo indietro dall'incarico governativo, ma ha anche detto di considerarsi innocente e di voler battersi fino in fondo per evitare il rinvio a giudizio: per questo è pronta anche a presentarsi in una delle prossime udienze davanti al giudice preliminare Tiziana Gueli per spiegare le sue ragioni. E anche oggi, ai giornalisti che la intervistavano a margine dell'assemblea di Confagricoltura, ha ribadito: "Se mi farò sentire? Assolutamente sì, quando sarà il momento ci sarò, non mi sono mai nascosta".

In attesa che venga stabilita la data del faccia a faccia tra il ministro e il giudice, a comparire domattina in aula sarà il compagno della Santanchè, Dimitri Kunz, anche lui accusato per la truffa all'Inps.

Che, a quanto è dato capire, ribadirà la linea difensiva seguita finora: furono i giornalisti a proporre di fare uscire i giornali anche durante il lockdown, e a gestire la pratica non furono nè lui nè la Santanchè ma un consulente esterno del gruppo Visibilia, Paolo Concordia. In una delle ultime udienze Concordia si è assunto la piena responsabilità della vicenda, "L'hogestita sempre io e non ho mai più condiviso (...) non ho mai più chiesto autorizzazione e sentito la direzione".