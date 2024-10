La caduta nel bosco e la frattura all'anca: 84enne salvo grazie alla cagnolina Gita

Ascolta ora 00:00 00:00

Un atto spontaneo ed eroico, quello di cui si è resa protagonista Gita, una cagnolina di 13 anni il cui intervento provvidenziale ha salvato la vita al suo anziano padrone. Quest'ultimo, un uomo di 84 anni, era caduto nel bosco ferendosi in modo grave: a causa di una frattura al bacino, infatti, non riusciva più non solo a muoversi ma neppure a rialzarsi. Costretto a restare per ore sdraiato sul terreno, l'anziano sembrava spacciato, ma grazie alla sua cagnolina la vicenda si conclusa con un lieto fine, come riferito anche in un comunicato dall'ufficio dello Sceriffo di Steven's County (Washington).

A incontrare per primo Gita lungo quella strada poco trafficata è stato il vice sceriffo della contea Colton Wright, impegnato in un'operazione di pattugliamento di quell'area boschiva. Dal momento che nelle vicinanze non c'era nessuna abitazione, l'agente ha ipotizzato che l'animale fosse fuggito da un luogo più lontano: inutile ogni tentativo di far salire a bordo della vettura la cagnolina, per cui Wright si è limitato a spostarla dalla carreggiata e a fare un altro giro nei dintorni per chiedere informazioni ai residenti entro un miglio dalla zona.

Non essendo riuscito a ottenere nulla, il vice sceriffo ha iniziato a preoccuparsi, temendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave, e ha fatto ritorno al luogo in cui aveva incontrato Gita. La cagnolina era ancora una volta in mezzo alla carreggiata, e ha fatto capire in ogni modo al poliziotto di segirla, facendogli strada in mezzo agli alberi fino ad arrivare nei pressi di una piccola baita. Dopo una breve ispezione dell'area, Wright è riuscito a trovare l'84enne: l'uomo, "in condizioni mediche che richiedevano l'assunzione di farmaci regolari" era riverso a terra e lamentava dei dolori lancinanti a una gamba e al bacino.

"Era rimasto lì per ore e avrebbe potuto avere gravi conseguenze se non fosse stato trovato" , commenta l'ufficio dello sceriffo della contea, e il merito è tutto dell'eroica cagnolina che non ha mai lasciato il luogo in cui aveva deciso di attendere l'arrivo di qualcuno che potesse salvare il suo padrone.

L'84enne Keith Johnson ha successivamente raccontato a KREM 2 l'esperienza vissuta in quegli attimi drammatici: "Pensavo di morire là fuori", ha spiegato l'anziano, che ha dovuto attendere per 6 ore riverso a terra l'arrivo dei soccorsi.

"La lealtà e l'eroismo dei nostri amici pelosi non cessano mai di stupirci"

"Grazie, agente Wright, per esserti impegnato al massimo e grazie Gita per essere stata una brava ragazza e una vera eroina!".

, si legge ancora sul profilo Facebook dell'ufficio dello sceriffo.