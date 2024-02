Parigi, coltellate ai passanti. L’assalitore è un immigrato del Mali con permesso italiano

Articolo in aggiornamento

Attacco all'arma bianca alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Almeno tre persone sono state accoltellate e colpite con un martello da un uomo di 32 anni che è stato arrestato dalla polizia. Stando alle prime informazioni, sarebbe di origine maliana e con permesso di soggiorno italiano. Due di loro avrebbero ricevuto fendenti superficiali mentre il terzo sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Al momento la polizia non è in grado di fornire maggiori informazioni sull'attacco né le ragioni per le quali l'uomo avrebbe agito. Fonti stampa, però, fanno sapere che l'assalitore avrebbe avuto con sé una patente italiana. Ogni pista è aperta.

" Questa mattina alla Gare de Lyon, un individuo ha ferito 3 persone con un coltello prima di essere arrestato. Una persona è gravemente ferita. Altri due sono più leggeri. A prendersi cura di loro sono stati i servizi di emergenza. Grazie a coloro che hanno trattenuto l'autore di questo atto insopportabile ", ha dichiarato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, con una nota rilasciata sui social. Sono tanti ora quelli che chiedono al governo quali siano i dispositivi di sicurezza che verranno messi in campo per le Olimpiadi, che si terranno della capitale francese tra pochi mesi. Sono attese milioni di persone a Parigi e la paura è che la città e il Paese non siano pronti a ogni evenienza.